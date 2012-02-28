طرح توانمندسازی برای 1600 دختر روستایی خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه سادات جلیلی حسینی صبح سه شنبه در جمع اعضای کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، اظهار داشت: طرح توانمندسازی دختران روستایی طی سال جاری در استان آغاز شده است.

وی تعداد شرکت کنندگان در طرح توانمندسازی دختران روستایی را یک هزار و 667 نفر عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد یک هزار و 154 نفر از نظر آماری قابل قبول بوده و به اهداف طرح رسیده اند.

جلیلی حسینی تعمیق و تبلیغ الگوها و آموزه های اسلام توام با سلامت و نشاط و ایجاد آمادگی برای پذیرش مسئولیت های زندگی، ارتقاء سطح آگاهی دختران روستایی، ارتقاء آگاهی های بهداشت و تغذیه ای به منظور تامین سلامت اجتماعی، آشنایی دختران نسبت به هویت و ارزشمندی فردی را از جمله اهداف برگزاری این طرح برشمرد.

وی به ضرورت برگزاری این طرح در سطح روستاهای استان برای بانوان اشاره کرد و گفت: زنان و دختران نیمی از جمعیت جامعه را تشکیل می دهند و باید از توانایی و خلاقیت این قشر در اداره امور کشور به ویژه این استان استفاده شود که در این راستا توانمندسازی بانوان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به نحوه اجرای این طرح، تصریح کرد: کتابچه آموزشی طرح توانمندسازی در سه بخش آموزش احکام، مسائل بهداشتی و تغذیه ای و مهارت های زندگی طراحی شده است.

وی خواستار تداوم طرح توانمندسازی دختران روستایی با سرفصل های آموزشی جدید شد و افزود: پیشبرد اهداف توانمندسازی تا تحقق کامل، توجه ویژه به نیازهای آموزشی بانوان روستایی، ایجاد فضاهای آموزشی با امکانات مناسب تر، فرهنگ سازی در بین مردان برای مشارکت فعال در توانمندسازی زنان از جمله برنامه پیشنهادی برای ادامه این طرح است.

جلیلی حسینی طراحی پروژه های تحقیقاتی کاربردی با محوریت بانوان، آموزش کارآفرینی در راستای توانمندسازی اقتصادی بانوان، آموزش پیش از ازدواج، توجه ویژه به بحث مشاوره در روستاها و استعدادیابی در بین کودکان و نوجوانان روستایی را از دیگر برنامه های پیشنهادی برای تداوم این طرح در استان ذکر کرد.