انتخابات باید عرصه رقابت سالم خادمان نظام و مردم باشد

محمود چمنی با اشاره به سیاستهای کلی نظام در خدمت رسانی قانونمند به آحاد مختلف مردم و حل و فصل بهتر مشکلات و خواسته های آنان به خبرنگار مهر گفت: انتخابات باید عرصه رقابت سالم خادمان دلسوز نظام و مردم باشد تا این کانون قانونگذاری نقش سازنده خود را در اعتلا بخشی به نظام اداری و مردمی جامعه بیش از گذشته ایفا کند.

وی با اشاره به اینکه مسئولان دست اندرکار امر انتخابات دور نهم مجلس باید در تحقق برنامه های اداری خود عملا به توسعه زیرساختهای فرهنگی و اخلاقی حوزه تبلیغات و انتخاب برتر بیش ازگذشته تلاش کنند، گفت: این نوع زیرساختها نقش مهم خود را در شکوفایی هرچه بهتر ظرفیتهای قابل سرمایه گذاری در مسیر رسیدن به توسعه فراگیر جامعه به خوبی ایفا کرده اند.

چمنی همچنین با اشاره به ضرورت اهتمام بیش از گذشته مسئولان اجرایی مراکز اداری کلانشهر تبریز در جهت روان سازی برنامه های اداری و خدمت خالصانه، گفت: مسئولان اجرایی مراکز اداری منطفه باید ابتکارعمل و نوآوری صادقانه را سرلوحه تحقق برنامه های اداری خود قرار دهند و با جدیت کامل خدمتگذاری خود را به مردم اثبات کنند و در این مسیر به هیچ وجه نباید از تحقق اهداف و برنامه ریزی های فرهنگی و اعتقادی در حوزه های کاری خویش غافل باشند.

فرماندار تبریز با ضروری توصیف کردن امر حفظ هوشیاری متقابل مسئولان و مردم در مقابل سیل عظیم تهاجمات و آسیبهای فرهنگی استکبار جهانی خاطر نشان کرد: مسئولان در کنار برنامه های تامین امنیت اجتماعی و رفاهی مردم باید مراقب موجهای غافلگیرانه فرهنگ ضد اخلاقی و تفرقه برانگیز دشمنان داخلی و خارجی نظام هم باشند.