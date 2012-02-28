کاوش گورستان باستانی "شمشادسرا" در گیلان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امید عزیزی با اشاره به اینکه محدوده حوزه آبریزسد پلرود توسط باستان شناسان گیلان مورد کاوش اضطراری قرار می گیرد، افزود: در راستای برنامه های مصوب پژوهشی مرکز باستان شناسی این اداره کل، برنامه کاوشهای اضطراری گورستان باستانی شمشادسرا کنار سد پلرود با مجوز پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور از 30 بهمن ماه امسال تا 15 فروردین ماه سال 91 به مدت 45 شبانه روز به سرپرستی " شهرام رامین " باستان شناس میراث فرهنگی استان انجام می شود.

وی اظهارداشت: هدف از اجرای این برنامه نجات بخشی آثار، مستند سازی دقیق گورستان، پاسخگویی به پرسشهای مطرح شده و همچنین انجام عملیات بخشی آثار گورستان شمشاد سرا از طریق کاوش علمی است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: بنا به نظر کارشناسان گورستان باستانی شمشادسرا از شمال به ارتفاعات محلی، از جنوب به دره رودخانه راه لنگه که مرز بین روستای شمشادسرا و دیزلی است، محدود می باشد.

وی افزود: در شرق محوطه، رودخانه پلرود و بستر سیلابی آن قرار دارد و از غرب نیزبه ارتفاعات محلی با پوشش انبوه جنگلی محدود شده است.

عزیزی اظهارداشت: در اراضی شیبدار و دامنه های ارتفاعات روستای شمشاد سرا در حد فاصله دو دره ای که این روستا را در برگرفته اند، گورستانی وجود دارد که امروزه بخش وسیعی از قبور آن در زیر بوته های چای مخفی شده است.

وی ادامه داد: جابجای سنگهای بزرگ برای مهیا ساختن اراضی کشت چای و حفاری های غیر مجاز گذشته باعث پدیدار شدن معماری تعدادی از قبور شده که در ساخت آنها از سنگهای کوهی برای ایجاد دیوارها و از سنگهای تخت و حجیم به منظور پوشاندن سطح بالایی قبور استفاده شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: رودخانه پلرود و سرشاخه های آن پس از رودخانه سفید رود از مهمترین حوزههای فرهنگی و تاریخی است که بستر پیدایش تمدنهای باشکوهی از عصر آهن تا روزگار حال شده است.

وی افزود: طول تقریبی گورستان از شمال به جنوب 800 متر و از شرق به غرب 100 متر است، شیب اراضی در این محوطه به لحاظ ریخت شناسی زمین از غرب به شرق بوده و از ارتفاعات به سمت بستر رودخانه پلرود امتداد یافته است.

عزیزی اظهارداشت: در قسمتهایی از گورستان که حفاری غیر مجاز انجام گرفته، گورهای با ابعاد متفاوت مشخص است.

وی ادامه داد: تعدادی از این گورها با ابعاد 185 تا 200 سانتیمتر و عرض و طول 4.80 متر و عمق 110 سانتیمتر قابل مشاهده است.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان گفت: دیوارههای قبور خشکه چین و برای پوشش سقف قبور از سنگهای تخت استفاده شده است.

وی افزود: این قبور کلان سنگی امروزه در زیر پوششی از گیاهان مستور شده است، دادههای فرهنگی این گورستان غیر از بقایای بجا مانده از قبور شامل سفالینه های پراکنده سطحی است.

عزیزی یادآورشد: این محدوده در 15 کیلومتری جنوب غربی شهرستان رودسر و پنج کیلومتری جنوب بخش رحیم آباد واقع شده است.