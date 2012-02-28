اجرای قانون موجب مشارکت گسترده مردم در انتخابات می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح سه شنبه با سفر به شهرستان آبیک از ستاد انتخابات این شهرستان بازدید کرد و در جریان فعالیتهای انجام شده و نیازهای این حوزه قرار گرفت.

استاندار قزوین ضمن سرکشی به واحدهای نظارت، اجرایی و بازرسی در خصوص مسائل مطرح شده از سوی مسئولان این هیئتها رهنمودهای لازم را ارائه داد.

احمد عجم سپس با حضور در جلسه ای با حضور روسا و اعضای هیئت های نظارت، اجرایی و بازرسی در مورد فضای انتخاباتی استان مطالبی بیان کرد.

در این جلسه که با حضور هوشنگ اعلایی فرماندار آبیک در محل این فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: در نظام اسلامی خدمت به مردم ماندگار است و هرگز فراموش نمی شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: این نظام هر چه دارد از برکت امام راحل و خون شهداست و همه مدیران باید از فرصت خدمت گذاری به مردم حداکثر استفاده را ببرند.

وی افزود: امروز حکومتی در ایران اسلامی شکل گرفته که ریشه دینی دارد و پرچمدار آن رهبر معظم انقلاب اسلامی است که زیر پرچم ولایت بودن افتخاری است که نصیب هر کشور و ملتی نمی شود.

دولت تفکر دینی را احیاء کرد

استاندار قزوین بیان کرد: دولت با موفقیت توانست گفتمان امام را احیاء کند و در هیچ مقطعی در عمر جمهوری اسلامی با این اعتقاد راسخ دولت مردان کمر همت خدمت به مردم را نبسته بودند و ما این اقدام را به فال نیک می گیریم و شکرگزار آن هستیم.

عجم گفت: اگر شکرگزار نعمت های الهی باشیم خداوند نیز برکت خود را بیشتر شامل حال مردم می کند و همه وظیفه داریم قدردان لطف الهی باشیم.

استاندار قزوین با اشاره به اهمیت حضور مردم در انتخابات اظهارداشت: امروز انتخابات از اهمیت خاصی برخوردار است و حلقه تکمیلی راهپیمایی 22 بهمن در این صحنه شکل خواهد گرفت.

قانون مداری تحقق مشارکت مردم

عجم یادآورشد: مشارکت گسترده مردم و اجرای قانون دو راهبرد اساسی دولت و نظام در این شرایط است و مسئولان باید این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

وی افزود: با اجرای قانون می توان مشارکت مردم در انتخابات را محقق کرد زیرا اگر مجریان به مر قانون عمل کنند و مستقل باشند مردم به آنها اعتماد کرده و تکلیف خود را انجام می دهند.

استاندار بیان کرد: انتخابات هم حق و هم تکلیف مردم است و ما وظیفه داریم حق مردم را بدهیم و زمینه اجرای قانون و برگزاری انتخاباتی سالم را فراهم کنیم.

عجم گفت: مشارکت مردم در سال 88 با هیچ دوره ای قابل مقایسه نیست زیرا مردم خدمات دولت را دیدند و به مسئولان اعتماد کردند در حالی که دولت نه حزبی داشت و نه از جناحی طرفداری کرد هر چند برخی شب پرستان تلاش کردند تا کام مردم را تلخ کنند و با خلق فتنه ای که ریشه در خارج داشت به نظام آسیب بزنند اما هوشیاری رهبری و مردم این فتنه را خاموش کرد.

استاندار قزوین گفت: در آستانه انتخابات هم خیز برداشته اند تا با شایعه پراکنی، سیاه نمایی، بد جلوه دادن شرایط کشور و بد اخلاقی مردم را نا امید و از مشارکت بازدارند که در این شرایط کار هیئت های اجراییف نظارت و بازرسی بسیار سخت است و باید هوشیارانه و سخت کوشانه عمل کنند.

وی بیان کرد: هدف ما مشارکت گسترده مردم است و هر کس رای آورد از نظر مسئولان محترم و نماینده منتخب برای مجلس خواهد بود.