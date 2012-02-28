به گزارش خبرنگار مهر، در دوم رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا در بخش دوبل بانوان، ترکیب ندا شهسواری و محجوبه عمرانی روز چهارشنبه به مصاف تیم دوبل چین میرود که سید یک بازیهاست. تیم دوبل شهسواری و عمرانی در دیدار نخست موفق به شکست سوریه شده بود.
پریسا صمدی و مریم صامت دیگر تیم دوبل ایران در دور دوم رقابتهای قهرمانی آسیا را تشکیل میدهند که فردا باید با تیم دوبل سنگاپور دیدار کنند. ترکیب صمدی و صامت در دور نخست با قرعه استراحت روبرو بودند.
درچارچوب مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا دوشنبه شب نمایندگان ایران در بخش انفرادی مردان با شکست برابر حریفانشان از دور مسابقات حذف شدند.
بیستمین دوره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که از پنجشنبه گذشته در ماکائو آغاز شده است تا پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت. در بخش تیمی این رقابتها تیم ایران عنوانهای نهم و پانزدهم مردان و زنان را به خود اختصاص داد.
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