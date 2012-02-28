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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۱

آقا احمدی در گفتگو با مهر:

رای اولی ها با انتخاب فرد اصلح آگاهی و بینش سیاسی خود را ثابت می کنند

رای اولی ها با انتخاب فرد اصلح آگاهی و بینش سیاسی خود را ثابت می کنند

طالقان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان طالقان گفت: در انتخابات سال جاری رای اولی ها با انتخاب فرد اصلح، بینش و آگاهی سیاسی و اجتماعی خود را ثابت می کنند.

عبدالرزاق آقا احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: رای اولی ها بشور و شوق فراوان در انتخابات مجلس نهم شرکت خواهند کرد چرا که احساس رسیدن به بلوغ فکری در آنها ایجاد شده است.

وی گفت: تاثیر گذاری هر فرد در سرنوشت خود با شرکت در انتخابات محقق خواهد شد و از اینرو رای اولی ها نیز امسال سرنوشت و آینده خود را رقم خواهند زد.

مدیر آموزش و پروش طالقان اظهار داشت:همواره شرکت در انتخابات به عنوان یک وظیفه ملی در جامعه ما نهادینه شده است و حضور همه جانبه در اانتخابات امسال نشان دهنده پایبندی مردم به این ارزش والا است.

آقا احمدی با بیان اینکه مشارکت در انتخابات از اهم وظایف ملت است گفت: دانش آموزان رای اولی نیز با شرکت در این انتخابات ثابت می کنند که به بلوغ فکری و سیاسی رسیده اند واز این پس جامعه می تواند برای حضور فعال آنان در تعیین سرنوشت خود حساب ویژه ای باز کند

کد مطلب 1545810

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