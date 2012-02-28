مهلت ارسال آثار به کنگره ملی شعر خلیج فارس تمدید شد

سید عارف مهدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تاکنون بیش از 70 نفر آثار خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کرده اند، گفت: از 200 اثر رسیده به دبیرخانه 160 اثر در بخش ویژه (خلیج فارس) و 40 اثر در بخش آزاد شرکت کرده اند.

وی افزود: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط شاعران، مهلت ارسال آثار را تا 29 اسفندماه سال جاری تمدید کردیم.



مهدی نیا ادامه داد: دریافت آثار همچنان به صورت اینترنتی بوده و شاعران می توانند آثار خود را به دبیرخانه اینترنتی کنگره به آدرس مهدی نیا ادامه داد: دریافت آثار همچنان به صورت اینترنتی بوده و شاعران می توانند آثار خود را به دبیرخانه اینترنتی کنگره به آدرس www.khalij-fars2.ir ارسال کنند.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان تصریح کرد: تمامی کسانی که آثار خود را از طریق اینترنت برای ما ارسال می کنند، به منظور اطمینان از وصول آن می توانند به لیست شرکت کنندگان که در صفحه اول سایت رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هندیجان تصریح کرد: تمامی کسانی که آثار خود را از طریق اینترنت برای ما ارسال می کنند، به منظور اطمینان از وصول آن می توانند به لیست شرکت کنندگان که در صفحه اول سایت www.khakij-fars2.ir قرار دارد مراجعه کنند.



به 20 نفر از شرکت کنندگان در این کنگره علاوه بر برگزیدگان کنگره به قید قرعه به هر نفر مبلغ 50 هزار تومان اهدا می شود.