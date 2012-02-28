محدوده کوچک تلاش انسان برای ارتباط با بیگانگان فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، از زمانی که رادیو اختراع شده است، انسان به امید اینکه موجودات فضایی صدای او را بشنوند و از وجود او آگاه شوند در حال ارسال سیگنالهای رادیویی به فضا است.

اکنون با وجود اینکه این امواج رادیویی تا فاصله 200 سال نوری در تمامی جهات پیش می روند، برای اینکه بتوانند کل کهکشان راه شیری را از وجود زمین و انسانها آگاه کنند باید 118 هزار و 800 سال نوری دیگر به اعماق فضا نفوذ کنند.

لکه زرد رنگ کوچک در این تصویر نشان دهنده محدوده گسترش امواج رادیویی از زمین است

بر اساس گزارش میل آنلاین، در تصویر بالا نقطه زرد رنگ کوچک که زمین در ابعادی بسیار کوچکتر در میان آن قرار دارد، محدوده پخش امواج رادیویی را در میان کهکشان راه شیری نشان می دهد. با دیدن این تصویر و درک ناتوانی انسان و در نظر گرفتن اینکه در جهان میلیاردها کهکشان دیگر مشابه کهکشان راه شیری وجود دارند، به نظر نمی آید که تلاش برای یافتن حیات فرازمینی به این زودی ها پایان گیرد.