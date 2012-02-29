رباط مچ پای مهاجم ملی پوش فولاد پاره شد/ رینالدو و افشین به داماش می رسند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نوروزی در دیدار دوستانه تیم های ملی فوتبال ایران و اردن دچار مصدومیت شد و دو روز پیش برای مشخص شدن وضعیت آسیب دیدگی اش آزمایش MRI داد. بر همین اساس نوروزی دیروز (سه شنبه) گزارش این آزمایش را به پزشک تیم نشان داد و مشخص شد که رباط مچ پای این بازیکن پاره شده است.

البته مچ پای نوروزی هنوز ورم دارد و او باید بعد از سه روز استراحت و از بین رفتن این ورم مجددا پایش را با پزشک تیم نشان بدهد. پارگی رباط مچ با فیزیوتراپی قابل درمان است و احتمال می رود مهاجم فولاد بتواند از دو سه هفته دیگر تیمش را همراهی کند.

آندره رینالدو و آرش افشین دو بازکن دیگر مصدوم تیم فولادخوزستان هستند که مراحل پایانی آسیب دیدگی خود را پشت سر می گذارند. افشین که برای فیزیوتراپی در تهران به سر می برد، فردا (پنجشنبه) به اهواز بر می گردد و به تمرینات تیم اضافه می شود. همچنین آندره رینالدو هم که دچار مصدومیت شده بود، به بازی مقابل داماش می رسد.