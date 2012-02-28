تبریک درویش به فرهادی برای دریافت اسکار

به گزارش خبرنگار مهر، در متن این پیام آمده است:

بار دیگر نام ایران در جهان طنین انداز شد. این بار نه در رقابتهای متعارف ونه در آوردگاههای سیاست که در عرصه خیال، در جایگاه کلمه ودر صحنه سینما از "ایران" گفته شد، از راز ِ ماندگاریش و از فرهنگ و تمدنش.



اصغر فرهادی عزیز!

تو با همتی ستودنی، لبخند و غرور را به مردم ایران پیشکش و منادی آرمانهای آنان در جهان شدی.



تو زمستان را به بهار نوید دادی و بذر امید در زمین ِ توفان زده ی سینما ی ایران پراکندی.



در توصیفِ این دست آورد بزرگ همان بس که رنگین کمانی به وسعت همه ی ایرانیان، بی مرز و بی جناح به آوازه نام و عزم بلندت می بالند.



به راستی مرور رویداد هشتم اسفند در تقویم تاریخ، برای آیندگان چه خواندنی است.



شهد دریافت نشان اسکار به کام همه ایرانیان گوارا ونام اصغر فرهادی بر تارک فرهنگ و هنر سرزمینمان جاودان باد.

