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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰

دانشجویان مقام⁯آور پردیس کشاورزی کرج تجلیل شدند

دانشجویان مقام⁯آور پردیس کشاورزی کرج تجلیل شدند

کرج - خبرگزاری مهر: مراسم تقدیر از مقام⁯آوران پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از ورزشکاران مقام⁯آور پردیس کشاورزی شامگاه دوشنبه و در سالن همایش⁯⁯های ساختمان اقتصاد این پردیس برگزار شد.

این مراسم با حضور ورزشکاران و تنی چند از اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

مسئول تربیت بدنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در این مراسم از ورزشکارانی تجلیل می⁯شود که از مهرماه سال جاری موفق به کسب مدال در مسابقات مختلف شده⁯اند.

میثم پورکریمان افزود: مسابقات هفته دفاع مقدس، هفته تربیت بدنی و همچنین مسابقاتی که در جشنواره ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد از جمله رقابت⁯هایی هستند که از مهرماه سال جاری برگزار شده⁯اند.

پورکریمان گفت: در این مراسم همچنین از ورزشکارانی که در رده ملی فعالیت می⁯کنند تجلیل و قدردانی می⁯شود.

به گفته این مسئول فوتبال، والیبال، هندبال، تیراندازی، دومیدانی، کشتی و شنا از جمله رشته⁯های ورزشی هستند که هرساله دانشجویان ورزشکار در آنها به رقابت می⁯پردازند.

کد مطلب 1545823

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