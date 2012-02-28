به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از ورزشکاران مقام⁯آور پردیس کشاورزی شامگاه دوشنبه و در سالن همایش⁯⁯های ساختمان اقتصاد این پردیس برگزار شد.

این مراسم با حضور ورزشکاران و تنی چند از اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.

مسئول تربیت بدنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در این مراسم از ورزشکارانی تجلیل می⁯شود که از مهرماه سال جاری موفق به کسب مدال در مسابقات مختلف شده⁯اند.

میثم پورکریمان افزود: مسابقات هفته دفاع مقدس، هفته تربیت بدنی و همچنین مسابقاتی که در جشنواره ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد از جمله رقابت⁯هایی هستند که از مهرماه سال جاری برگزار شده⁯اند.

پورکریمان گفت: در این مراسم همچنین از ورزشکارانی که در رده ملی فعالیت می⁯کنند تجلیل و قدردانی می⁯شود.