به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از ورزشکاران مقامآور پردیس کشاورزی شامگاه دوشنبه و در سالن همایشهای ساختمان اقتصاد این پردیس برگزار شد.
این مراسم با حضور ورزشکاران و تنی چند از اساتید پردیس کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد.
مسئول تربیت بدنی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: در این مراسم از ورزشکارانی تجلیل میشود که از مهرماه سال جاری موفق به کسب مدال در مسابقات مختلف شدهاند.
میثم پورکریمان افزود: مسابقات هفته دفاع مقدس، هفته تربیت بدنی و همچنین مسابقاتی که در جشنواره ورزشی دانشگاه تهران برگزار شد از جمله رقابتهایی هستند که از مهرماه سال جاری برگزار شدهاند.
پورکریمان گفت: در این مراسم همچنین از ورزشکارانی که در رده ملی فعالیت میکنند تجلیل و قدردانی میشود.
به گفته این مسئول فوتبال، والیبال، هندبال، تیراندازی، دومیدانی، کشتی و شنا از جمله رشتههای ورزشی هستند که هرساله دانشجویان ورزشکار در آنها به رقابت میپردازند.
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