احکام مجریان انتخابات در زنجان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی شامگاه دوشنبه در همایش مجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان زنجان افزود: جلسه توجیهی نمایندگان فرماندار و کاربران نرم افزار استعلام کد ملی به منظور تشریح وظایف آنان به صورت تئوری و عملی برگزار شده است و طی روزهای آینده نیز دوره دیگری برای مجریان برگزار می شود.

همچنین معاون مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری زنجان، با تأکید بر در دست داشتن شناسنامه در روز اخذ رأی گفت: در صورتی که شناسنامه شخصی عکس دار نباشد به شرط آنکه تاریخ تولد وی 12 اسفند ماه 72 و ماقبل آن باشد، مشکلی نداشته و مانع رأی گیری نمی شود.

مجتهدی افزود: 10 هزار و 275 نفر برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان زنجان را بر عهده دارند.

وی یادآور شد: برای هر 2 شعبه، یک نماینده از سوی نامزدهای انتخابی می تواند حضور داشته باشد و حضور آنان از ساعت آغاز رأی گیری تا پایان شمارش آرا خواهد بود.

در ادامه مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به مکانیزه شدن شناسنامه افراد بالای 15 سال گفت: در این دوره، با دو نوع شناسنامه که یکی دارای جلد قرمز و یکی به رنگ قهوه ای سوخته است مواجه خواهیم بود که هر دو می تواند برای رأی گیری مورد استفاده قرار گیرد.

سید یعقوب حسینی افزود: در صورت عکس دار نبودن شناسنامه، هویت شخص در شعبه اخذ رأی با استفاده از نرم افزار استعلام کد ملی احراز می شود و نتیجه آن شرط رأی گیری خواهد بود.

در این همایش خویینی نماینده هیئت بازرسی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان زنجان، از حضور یک سربازرس به ازای هر 20 صندوق خبر داد و گفت: در حوزه انتخابیه زنجان و طارم 281 نفر به عنوان بازرس در شعب اخذ رأی حضور خواهند داشت که از این تعداد 254 نفر در زنجان و 27 نفر در بخش مرکزی شهرستان زنجان مستقر خواهند بود.