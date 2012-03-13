مسئولان به هوش، چهارشنبه سوری البرز به چهارشنبه سوزی تبدیل نشود

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم چهارشنبه سوری برگرفته از آئین های کهن ایرانیان است که سوری آن به معنی سرخ است ولی جوانان ایرانی در چنین روزی به آتش بازی و انجام کارهای خطرناک می پردازند که علت این امر می تواند فراهم نبودن بستر شادی باشد.

جشن سوراز گذشته بسیار دور در ایران مرسوم بوده و جشنی ملی و مردمی است که امروزه چهارشنبه سوری نام گرفته ‌است .این جشن طلایه‌دار نوروز است ولی متاسفانه در چند سال اخیر چهارشنبه آخر سال به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده است.



روشن کردن آتش، استفاده از مواد آتش زا و انفجاری از جمله مواردی است که جوانان در چهارشنبه آخر سال از آن استفاده می کنند و چهارشنبه سوری را به چهارشنبه سوزی تبدیل می کنند.



بازار مواد محترقه و ترقه در البرز



در نظر گرفتن مکانی از سوی شهرداری و یا آتش نشانی برای برگزاری این جشن یکی از راهکارهای چند سال اخیر مسئولان شهری بوده که اثر مثبتی را داشته است با این وجود جوانان در سطح شهر اقدام به استفاده از مواد انفجاری و آتش بازی می کنند که سبب آزار و اذیت و ترس دیگر شهروندان می شود.

اگر مسئولان و دستگاه های مربوطه در این زمینه به موقع اقدام نکنند جوانان استان به صورت خودجوش اقدام به کارهای ماجراجوایانه و خطرناک می کنند بنابراین باید این جریان و انرژی را مدیریت و کنترل کرد در غیر این صورت حوادث ناگواری برای خود جوانان و شهروندان اتفاق خواهد افتاد.



جوانان نیازمند مکانی برای تخلیه هیجانات خود هستند



یکی از جوانان البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسئولان استان باید مکان مناسبی را برای آتش بازی و یا مواد انفجاری ایمن در نظر بگیرد .



ایلیا مهدوی نژاد گفت: مسئولان به جای منع کردن جوانان از آتش بازی و یا استفاده از مواد منفجره باید تدابیری مناسبی برای این اقدامات از جمله مواد محترقه امن و در نظر گرفتن مکانی بیاندیشند.



وی ادامه داد: هر ساله در چهارشنبه آخر سال شاهد حوادث ناگواری در سطح کشور هستیم، تا چه زمانی باید شاهد اینگونه اخبار ناگوار باشیم، مسئولان باید برای این موضوع که به یک ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده است فکری کنند.





زمینه شادی مردم البرز باید فراهم شود



استاندار البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: زمینه و بستر شادی مردم باید فراهم شود.



عیسی فرهادی افزود: چهارشنبه آخر سال گذشته اتفاقات ناگواری در کرج افتاد که برای کرج و کشور سنگین بود و نباید دیگر امکان رخ داد دوباره آن وجود داشته باشد.



وی گفت: باید برای این روز از سوی مسئولان مربوطه نکات ضروری و ایمنی لازم اطلاع رسانی، یادآوری و تبلیغات شود.



استاندار البرز ادامه داد: باید زمینه شادی مردم به گونه فراهم شود که خطری جان مردم را تهدید نکند.



فرهنگی ایمنی به آحاد مردم باید اشاعه یابد



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رئوس برنامه های کمیته استقبال از بهار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در رابطه با اقدامات قبل از چهارشنبه سوری، اظهار داشت: فرهنگی ایمنی به آحاد مردم باید اشاعه یابد.



محمود امیر یزدانی افزود: با عنایت به اهداف و برنامه های مربوط به سازمان های آتش نشانی و خدمات ایمنی در خصوص انجام اقدامات، تمهیدات مورد نیاز و برنامه ریزی صحیح جهت کاهش آثار سوء ناشی از حوادث با بالا بردن اطلاعات و آگاهی افراد و به منظور اشاعه فرهنگی ایمنی به آحاد مردم و در راستایی تحقق اهداف آموزشی برون سازمانی، این سازمان همه ساله برنامه های خاصی را در رابطه با طرح استقبال از بهار به مرحله اجرا در آورده است.

وی ادامه داد: این سازمان تلاش کرده تا با انجام اقدامات لازم در خصوص اطلاع رسانی مناسب با چاپ بروشور، جزوات، نصب پلاکارد، نکات ایمنی و حفاظتی مناسبی را جهت مسافران نوروزی و چهارشنبه آخر سال تهیه تا بتواند بدین طریق به این رسالت خود جامه عمل بپوشاند.



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت: یکی از راههای بالا بردن ضریب ایمنی به منظور کاهش وقوع حوادث اطلاع رسانی مناسب و اجرای درست آن از جمله وظایفی است که عدم توجه به آن می تواند خسارات جبران ناپذیری را بویژه برای قشر جوان فراهم سازد.



امیر یزدانی در خصوص اقدامات قبل از چهارشنبه آخر سال اضافه کرد: روز 24 اسفند ماه سال جاری مسئولان و پرسنل آتش نشانی از ساعت 16:30 در ایستگاه های معین مستقر می شوند و خودروها و موتور سیکلت ها و خاموش کننده ها مجهز و آماده سازی می شوند.



وی ادامه داد: فراخوان نیروهای عملیاتی، هماهنگی برای حضور نیروهای مستعد خارج از شیفت در شفت مشغول بکار شوند و لغو کلیه مرخصی ها و همچنین با توجه به حجم مکالمات بی سیمی و شلوغی کانال دو ستاد، ایستگاه ها و خودروها روی کانال یک قرار گیرند که از جمله کارهای دیگر است در رابطه با چهارشنبه سوری انجام خواهد شد.

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گزارش: مهدی دهقان

