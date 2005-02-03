گروه "كر" مركز موسيقي اجرايي به يادماندني را به صحنه برد

به گزارش خبرنگار موسيقي "مهر"، روز گذشته در چهارمين روز از برگزاري جشنواره بين المللي موسيقي فجر، گروه هاي مختلف در 6 تالار به اجراي برنامه پرداختند.

در ابتداي اين برنامه ها، گروه هاي موسيقي شمال ايراني در بخش " آواي خزر" قطعاتي را به صحنه بردند. گروه كرناي لاهيجان، گروه كتولي و گروه اوغلان بخشي قطعات بومي منطقه شان را نواختند.



سپس در سانس دوم اجراي برنامه ها در تالار وحدت كه مثل هر روز به اجراي گروه هاي موسيقي بين الملل اختصاص دارد، گروه تكنوازان اركستر لاپره فرانسه به اجراي برنامه پرداختند.

نوازندگان و يلن، ويلنسل و پيانو ايبن گروه در برنامه خود آثاري از يوهانز برامس و موريس راول را اجرا كردند.

ژوليان دودگارد، نوازنده وي لن، فلورنت اوديبرت، نوازنده ويلنسل و يوناس ويتاد، نوازنده پيانو گروه تكنوا زان اركستر لاپره فرانسه را تشكيل مي‌دادند. اين گروه قطعات موسيقي كلاسيك را با تنظيم مدرن در قالب تريو اجرا كرد. در اين برنامه آثاري از برامس و راول اجرا شد.



سپس گروه 9 نفره موسيقي سنتي تاجيكستان كه متشكل از دو گروه شش مقام عبدالولي عبدالشريف و گروه بدخشان بود، قطعاتي را از اشعار حافظ و مولانا اجرا كرد.

اين گروه در برنامه‌ خود قطعاتي نظير نصر عشاق، دلخراج صادرخان، فلك، بيا تا گل برافشانيم، حيدري و ستايش، چهارضرب، براي بيزمورگي اجرا كرد.

نوازندگان اين دو گروه با سازهاي دو تار، سه ‌تار، رباب قشري، رباب، تنبور، دايره و آواز روي صحنه حاضر شدند.

در آخرين سانس برنامه ها در تالار وحدت، گروه باربد به سرپرستي عبدالحسين مختاباد به اجراي شش قطعه جديد و 4 قطعه از رپرتوارهاي گذشته پرداخت. مختاباد با تكيه بر موسيقي اصيل ايراني، تجربه هاي نوينش را در اين كنسرت به صحنه برد.

در بخش پژوهشي جشنواره كه هر روز از ساعت 15 در سالن رودكي آغاز مي شود، گروه كر مركز موسيقي به رهبري " بهرنگ شگرف كار" به اجراي قطعاتي از موسيقي كلاسيك جهان و ايراني پرداخت. اين گروه اجرايي تميز را به صحنه برد و به نسبت اجراهاي قبلي از تكنيك بالاتير برخوردار بود.

سپس در همين برنامه " امير اشرف آريان پور" به بررسي و نقد موسيقي اوازي و كر در ايران پرداخت.

سپس در سانس بعدي كه به پژوهش موسيقي ايراني اختصاص داشت، " ژان دورينگ" محقق فرانسوي، كه سالهاست روي موسيقي ايراني كار مي كند و به زبان فارسي مسلط است، به ايراد سخنراني پرداخت.



وي با اشاره به اينكه ريشه تمام سازهاي آرشه اي، ساز رباب است،گف ت: پيدايش و تحول سازهاي آرشه ‌اي در آسياي ميانه بوده است. اولين سازهاي آرشه ‌ اي با موي اسب ساخته مي شدند و قدمت آنها در ايران به حدود 1400 سال پيش باز مي‌گردد. قديمي‌ترين ساز آرشه‌ اي كمانچه است اما در گذشته به آن، رباب گفته مي‌شد. تنوع اين سازها در كشور ايران بسيار زياد است و هرجا به شيوه‌اي خاص و ساختماني متفاوت استفاده مي‌شود. مهاجران ا ين ساز را به مغرب زمين بردند آن را متحول كردند و نامي ديگر بر آن گذاشتند. اين ساز كوچك بود و بعدها با تغيير و تحولاتي كه بر آن انجام شد به ويلن امر وزي تبديل شد. سازهاي مخت لف آرشه‌اي از مراكش تا چين، آفريقا و اروپا استفاده مي شوند و با وجودي كه ه مه از قوانين نزديك به هم تبعيت مي كنند، شخصيت‌هاي مستقل و متفاوت دارد. ترك من‌هاي ايران نوعي از آن را به نام قيچك مي‌نوازند، خراساني‌ها كمانه، در جنو ب ايران نوعي رباب هنوز استفاده مي شود كه از دو تار تشكيل شده است.

وي به سخنان فارابي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: فارابي مي گويد اين ساز دو سيم دارد و كاسه‌اي از كدو ساخته شده است. مولانا هم بار ها در اشعارش از رباب ياد كرده است. حتي هنوز هم در قونيه براي جراي مراسم عر فاني از رباب استفاده مي‌كنند.

سپس شب دوتار با سخنراني مجيد تكه و نوازندگي گروه او، همچنين اجراي نوازندگان جوان دوتار از شماتل خراسان پايان گرفت.