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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

اسماعیل هنیه:

سازش با اشغالگران صهیونیست غیر ممکن است

سازش با اشغالگران صهیونیست غیر ممکن است

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین شب گذشته در دیدار با یکی از رهبران فلسطینی اظهار داشت که دستیابی به سازش با رژیم صهیونیستی غیر ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل هنیه شب گذشته "ماهر طاهر" عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین و نماینده این جبهه در خارج فلسطین را در غزه به حضور پذیرفت.

هنیه در این دیدار بر پایبندی به مقاومت و حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تلاش برای برقراری آشتی ملی فلسطین تاکید کرد.

وی بازگشت ماهر الطاهر به غزه را مهم و با ارزش توصیف کرد و آن را بیانگر پایبندی گروه های فلسطینی به حق بازگشت آوارگان و مقابله با اشغالگران است.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با بیان اینکه دستیابی به راه حل سیاسی با اشغالگران صهیونیست غیرممکن است چشم پوشی از سیاست سازش و مذاکره را خواستار شد.

اسماعیل هنیه در پایان بر ضرورت احیای وحدت ملت و گروه های فلسطینی و پایان بخشیدن به اختلافات داخلی در سایه قیام های عربی تاکید کرد.

کد مطلب 1545831

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