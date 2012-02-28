سازش با اشغالگران صهیونیست غیر ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل هنیه شب گذشته "ماهر طاهر" عضو دفتر سیاسی جبهه خلق برای آزادی فلسطین و نماینده این جبهه در خارج فلسطین را در غزه به حضور پذیرفت.

هنیه در این دیدار بر پایبندی به مقاومت و حق بازگشت آوارگان فلسطینی و تلاش برای برقراری آشتی ملی فلسطین تاکید کرد.

وی بازگشت ماهر الطاهر به غزه را مهم و با ارزش توصیف کرد و آن را بیانگر پایبندی گروه های فلسطینی به حق بازگشت آوارگان و مقابله با اشغالگران است.

نخست وزیر دولت منتخب فلسطین با بیان اینکه دستیابی به راه حل سیاسی با اشغالگران صهیونیست غیرممکن است چشم پوشی از سیاست سازش و مذاکره را خواستار شد.

اسماعیل هنیه در پایان بر ضرورت احیای وحدت ملت و گروه های فلسطینی و پایان بخشیدن به اختلافات داخلی در سایه قیام های عربی تاکید کرد.