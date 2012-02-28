اعلام وضعیت محکومان کمیته انضباطی والیبال برای دیدارهای معوقه

منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: سازمان لیگ فدراسیون والیبال موظف است پس از برگزاری دیدارهای هر هفته از مسابقات، خاطیان را تا زمان تعیین تکلیف از کمیته انضباطی محروم تعلیقی کند و پس از آن طبق رای کمیته انضباطی با آنها برخورد کند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مسعود آرمات، سرمربی تیم نوین کشاورز که پس از دیدارهای هفته بیست و ششم به دلیل حاشیه سازی محروم شده بود می‎تواند در دیدار فردا مقابل گیتی‎پسند تیمش را هدایت کند چون کمیته انضباطی برای وی فقط جریمه همراه با درج در پرونده در نظرگرفت.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال به رای کمیته انضباطی در مورد مربی و سرپرست تیم شهرداری تبریز اشاره کرد و یادآور شد: طبق حکم صادر شده این دو نفر نمی‎توانند در دیدار روز چهارشنبه برابر مناطق نفت خیز روی نیکت تیم‌شان بنشینند.

پورحسن همچنین در مورد اعلام محرومیت تعلیقی برای سعید معروف و محمد موسوی عراقی گفت: بر اساس رای کمیته انضباطی این دو بازیکن مشکلی برای حضور در دیدارهای فردا ندارند چون محرومیت آنها تعلیقی است اما در صورت تکرار هر گونه خطا از سوی آنها این محرومیت اعمال می‌شود.

وی در مورد جریمه نقدی درنظر گرفته برای مربیان، بازیکنان و سرپرست خاطی گفت: البته احتمال اینکه افراد خاطی نسبت به آرا صادر شده اعتراضی داشته باشند وجود دارد اما در هر صورت آنها باید جرایم خود را هر چه زودتر پرداخت کنند و گرنه برای حضور در لیگ سال آینده دچار مشکل می‌شوند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال تاکید کرد: سازمان لیگ ازانعقاد قرار توسط افراد خاطی که از پرداخت جریمه نقدی کوتاهی کنند برای شرکت در لیگ آینده خودداری کرده و به آنها اجازه بازی نمی‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون والیبال روز دوشنبه تشکیل شد و آرا خود را در مورد افراد خاطی اعلام کرد. بر این اساس سرمربی نوین کشاورز به جریمه نقدی و درج در پرونده محکوم شد. محمد شریعتی و عبدالرضا علیزاده بازیکنان کاله جریمه شدند. سعید معروف و محمد موسوی عراقی به پرداخت جریمه همراه با یک جلسه محرومیت تعلیقی محکوم شدند. مربی و سرپرست شهرداری تبریز جریمه نقدی و یک جلسه محروم شدند.