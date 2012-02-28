به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین محمدزاده مدیر شبکه رادیویی قرآن با اعلام همکاری بین یکی از مؤسسات قرآنی کشور عراق و رادیو قرآن ایران، گفت: عده‌ای از فعالان قرآنی کشور عراق بر آن شده‌اند تا رادیویی قرآنی راه‌اندازی کنند و خواستار همکاری رادیو قرآن جمهوری اسلامی ایران برای راه‌اندازی این رادیو هستند.

وی که هم‌اکنون برای انجام مذاکرات با مؤسسان این رادیو در کشور عراق به سر می‌برد، عنوان کرد: در مذاکراتی که صورت گرفته، مشخص شد طول موج آن نیز مانند رادیو قرآن ایران، روی فرکانس 100 مگاهرتز باشد.

مدیر رادیو قرآن افزود: در این تفاهم‌نامه‌، مقرر شده است آرشیو تلاوت شبکه رادیویی قرآن ایران در اختیار این عزیزان برای پخش از رادیو قرآن عراق قرار گیرد و در آینده‌ای نزدیک نیروی انسانی فنی متبحر برای راه‌اندازی پخش آزمایشی این شبکه به کشور عراق اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه دفتر و استودیوی ضبط شبکه رادیو قرآن عراق در استان ناصریه واقع خواهد شد، تصریح کرد: مؤسس این رادیو یکی از نمایندگان مجلس عراق است که دارای تفکری قرآنی است و بدون گرایش به حزبی از احزاب عراق، برای بهرمندی تمامی مردم عراق از برنامه های قرآنی تلاش دارد تا رادیو قرآن در این کشور نیز برای شنودگان عراقی برنامه داشته باشد.