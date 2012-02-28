دلایل حذف برخی کاندیداهای انتخابات فوتبال/ تاج قبلا انصراف داده بود

مهدی محمدنبی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اسامی داوطلبان واجد شرایط حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال که توسط دبیرخانه مجمع عمومی این فدراسیون اعلام شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: جمشید تقی‌زاده و یونس قربانی با توجه به بند 2 ماده 33 اساسنامه و کسب نکردن حد نصاب 10 پیشنهاد اعضای مجمع، به مرحله رسیدگی قرار نگرفتند.

وی با بیان اینکه انصراف مهدی تاج از پست ریاست در تاریخ 25 بهمن‌ماه بصورت به دبیرخانه مجمع ارسال شده و نامش از فهرست نامزدها خارج شد، افزود: برای آقایان تقی‌زاده و قربانی بحث تایید صلاحیت مطرح نیست زیرا به طور کلی به دلیل اینکه نتوانستند 10 امضا جمع کنند، پرونده‌شان به مرحله بررسی صلاحیت نرسید.

دبیرکل فدراسیون فوتبال فوتبال در مورد وضعیت نفراتی از جمله ناصر شفق، محمدحسین جعفری، منوچهر بهمنی و شهرام دبیری اسکویی هم تاکید کرد: این نفرات هم با توجه به بند 2 ماده 33 اساسنامه، حد نصاب 5 پیشنهاد اعضای مجمع را کسب نکرده و در مرحله بعدی رسیدگی قرار نگرفتند.

وی در مورد حضور ناظران بین المللی در این نشست اظهار داشت: قرار است هفته آینده "مون" از کره‌شمالی به عنوان ناظر AFC در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال شرکت کند.

نبی در پایان در مورد دیدار روز چهارشنبه تیم ملی فوتبال ایران برابر قطر هم گفت: تیم ملی ایران برای رسیدن به پیروزی در این بازی به میدان می‌رود تا ضمن خوشحال کردن هواداران فوتبال، با اقتدار راهی مرحله بعدی مسابقات شود.