انتخابات مانور اقتدار جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد عجم صبح سه شنبه از ستاد انتخابات شهرستان آبیک بازدید کرد.

عجم در جلسه با فرماندار آبیک و روسای هیئت های اجرایی، نظارت و بازرسی این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد اظهارداشت: اگر بتوانیم اعتماد مردم را با قانون گرایی و بستر سازی مناسب فراهم کنیم موجب سرزندگی و شادابی مردم خواهیم شد و مشارکت حداکثری شکل خواهد گرفت.

وی افزود: مشارکت مردم در انتخابات موجب یاس و نا امیدی دشمنان و نشاط و شادی دوستان نظام خواهد شد و خوشبختانه با تلاش شبانه روزی دست اندرکاران بستر برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی فراهم شده و هر کس با رای مردم انتخاب شد راهی مجلس شده و برای ما محترم است.

انتخابات در استان قزوین فشرده و نزدیک است



استاندار قزوین بیان کرد: با حضور همه گروهها و احزاب و ورود افراد متعدد در صحنه رقابت انتخاباتی در استان قزوین فشرده و نزدیک است اما سلامت کامل برقرار است و هیچ نگرانی و مشکلی در این زمینه در استان نداریم.

وی میزان رضایت مندی مردم از نظام را قابل توجه دانست و افزود: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و سایر مناسبتها بیانگر ارادت و علاقه مردم به نظام است و در این مقطع نیز به برکت خون شهدا و هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و تلاش دولت حماسه ای دیگر شکل خواهد گرفت و دشمن رو سیاه تر از قبل خانه نشین خواهد شد.

عجم با تقدیر از کارهای انجام شده در آبیک گفت: مردم آبیک سرزنده و فعال هستند و چون گذشته در این انتخابات هم با حضور حداکثری بصیرت خود را نشان خواهند داد.

استاندار قزوین اظهارداشت: 12 اسفند ماه یکی از بهترین ایام رقم خواهد خورد و بستر برپایی یک جشن ملی در کشور و استان رقم خواهد خورد.