نشست ویژه شورای نگهبان/ برخی کاندیداهای رد صلاحیت شده تایید صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی که دوشنبه شب در برنامه تلویزیونی پارک ملت سخن می گفت، با اشاره به جلسه فوق العاده شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده، اظهار داشت: برخی از کاندیداها مدارک جدیدی ارائه دادند بنابراین دیروز جلسه ای داشتیم و طبق این جلسه چند تن از رد صلاحیت شدگان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شدند.

وی با اشاره به توصیه های مقام معظم رهبری به شورای نگهبان مبنی بر اینکه با دید بازتری داوطلبان نمایندگی مجلس را تأیید صلاحیت کنند، گفت: همین توصیه معظم له موجب شد که اعضای هیات نظات کف قوانین و ضوابط را برای سنجیدن داوطلبان به جای سقف آن در نظر بگیرند؛ بنابراین تعداد بیشتری از کاندیداها تأیید صلاحیت شدند.

سخنگوی شوای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان برای حفظ آبروی داوطلبین قبل از اعلام تعیین صلاحیتها به کسانیکه تأیید صلاحیت نشده اند، اعلام می کند که انصراف دهند، گفت: ممکن است قبل از بررسی صلاحیت کاندیداها گزارشاتی بدست ما برسد که براساس آن متوجه می شویم که برخی از کاندیداها تأیید صلاحیت نمی شوند بنابراین برای حفظ آبروی این دوستان آنان را دعوت می کنیم که کناره گیری کنند، برخی ها توصیه ما را می پذیرند و برخی ها نمی پذیرند.

وی با بیان اینکه برخی از نمایندگان مجلس هشتم شامل این تائید صلاحیت شدگان می شوند، گفت: با توجه به اینکه مهلت قانونی بررسی شکایت ها تمام شده بود،اما شورای نگهبان برای احقاق حقوق داوطلبان و برای اینکه حقوقی از کسی ضایع نشود، جلسه ای فوق العاده ای تشکیل داد و مدارک مثبت کاندیداهایی که رد صلاحیت شده بودند را بررسی کرد که چند نفر از کاندیداها تایید صلاحیت شدند.