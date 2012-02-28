5 فوران عظیم خورشیدی در مدت 48 ساعت رخ داد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مدت روزهای 23 و 24 فوریه (4 و 5 اسفند) دانشمندان آژانسهای فضایی اروپا و آمریکا 5 فوران خورشیدی را به ثبت رساندند که از این تعداد 4 فوران تنها در مدت 24 رخ داد.

بررسیها نشان می دهد که ابر "فوران جرم خورشیدی" (CME) که در 24 فوریه 2012 رخ داد در روز 26 فوریه به میدان مغناطیسی زمین رسید.

رصدخانه دینامیک خورشیدی (SDO) از این رشته های فورانها در دورترین نقطه طول موج ماوراء بنفش تصویربرداری کرد و اتمسفر و پلاسمای خورشیدی را نشان داد.

براساس گزارش اسپیس دیلی، طول رشته اصلی این فورانها حداقل 400 هزار کیلومتر بود. رشته های خورشیدی ماده سردتر، تاریکتر و شناور بالای سطح خورشید هستند.