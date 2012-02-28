  دانشگاه و فناوری
  آموزش عالی
۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۴

در 4 گروه صورت می گیرد؛

پذیرش دانشجو در 32رشته شهریه ای ارشد دانشگاه تهران/ اعلام شهریه‌ها

دانشگاه تهران برای نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 90 در مقطع کارشناسی ارشد از طریق شیوه نامه پذیرش اختصاصی خود دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محل تحصیل این گروه از دانشجویان در استان البرز شهرستان کرج خواهد بود و اطلاعات تکمیلی رشته ها، نحوه پذیرش و زمان ثبت نام به زودی از طریق سایت دانشگاه تهران به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

تحصیل در دانشگاه تهران در این رشته ها و به این شیوه پذیرش مستلزم پرداخت شهریه است. پذیرش در 32 رشته و چهار گروه انجام می گیرد.

میزان شهریه در گروه های چهارگانه

نام رشته شهریه ثابت شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری شهریه متغیر به ازای هر واحد عملی شهریه پایان نامه به ازای هر واحد
گروه هنر 25.650.000 ریال 2.200.000 ریال 2.750.000 ریال 4.400.000 ریال
علوم
انسانی و
MBA		 21.600.000 ریال 2.200.000 ریال 2.750.000 ریال 5.500.000 ریال
علوم پایه 27.000.000 ریال 2.200.000 ریال 2.750.000 ریال 4.400.000 ریال
فنی و
مهندسی		 27.000.000 ریال 2.200.000 ریال 2.750.000 ریال 4.400.000 ریال

نام رشته ها و گرایش های مربوط به پذیرش نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 90

نام رشته نام رشته نام رشته نام رشته
مخابرات : گرایش سیستم مخابرات: گرایش رمز مهندسی مکاترونیک مهندسی مکانیک: گرایش ساخت و تولید
مهندسی شیمی: گرایش مهندسی داروسازی انرژی و محیط زیست مهندسی پلیمر: صنایع پلیمر مهندسی مکانیک: طراحی کاربردی
مهندسی مکانیک: تبدیل انرژی معماری: گرایش معماری-معماری هنر: انیمیشن زبان انگلیسی: گرایش آموزش زبان
زبان انگلیسی: گرایش ادبیات زبان حقوق: حقوق نفت و گاز حقوق: حقوق خصوصی ادبیات فارسی
طراحی شهری علوم اقتصادی برنامه ریزی شهری – منطقه ای مدیریت مالی
حسابداری مدیریت رسانه مدیریت منابع انسانی بازاریابی
استراتژی مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی مهندسی صنایع
منابع انسانی مدیریت مالی: گرایش خط مشی گذاری روانشناسی کودکان استثنائی مدیریت آموزشی
