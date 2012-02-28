به گزارش خبرنگار مهر، محل تحصیل این گروه از دانشجویان در استان البرز شهرستان کرج خواهد بود و اطلاعات تکمیلی رشته ها، نحوه پذیرش و زمان ثبت نام به زودی از طریق سایت دانشگاه تهران به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
تحصیل در دانشگاه تهران در این رشته ها و به این شیوه پذیرش مستلزم پرداخت شهریه است. پذیرش در 32 رشته و چهار گروه انجام می گیرد.
میزان شهریه در گروه های چهارگانه
|نام رشته
|شهریه ثابت
|شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری
|شهریه متغیر به ازای هر واحد عملی
|شهریه پایان نامه به ازای هر واحد
|گروه هنر
|25.650.000 ریال
|2.200.000 ریال
|2.750.000 ریال
|4.400.000 ریال
|
علوم
انسانی و
MBA
|21.600.000 ریال
|2.200.000 ریال
|2.750.000 ریال
|5.500.000 ریال
|علوم پایه
|27.000.000 ریال
|2.200.000 ریال
|2.750.000 ریال
|4.400.000 ریال
|
فنی و
مهندسی
|27.000.000 ریال
|2.200.000 ریال
|2.750.000 ریال
|4.400.000 ریال
نام رشته ها و گرایش های مربوط به پذیرش نیمسال دوم سال تحصیلی 91 - 90
|نام رشته
|نام رشته
|نام رشته
|نام رشته
|مخابرات : گرایش سیستم
|مخابرات: گرایش رمز
|مهندسی مکاترونیک
|مهندسی مکانیک: گرایش ساخت و تولید
|مهندسی شیمی: گرایش مهندسی داروسازی
|انرژی و محیط زیست
|مهندسی پلیمر: صنایع پلیمر
|مهندسی مکانیک: طراحی کاربردی
|مهندسی مکانیک: تبدیل انرژی
|معماری: گرایش معماری-معماری
|هنر: انیمیشن
|زبان انگلیسی: گرایش آموزش زبان
|زبان انگلیسی: گرایش ادبیات زبان
|حقوق: حقوق نفت و گاز
|حقوق: حقوق خصوصی
|ادبیات فارسی
|طراحی شهری
|علوم اقتصادی
|برنامه ریزی شهری – منطقه ای
|مدیریت مالی
|حسابداری
|مدیریت رسانه
|مدیریت منابع انسانی
|بازاریابی
|استراتژی
|مدیریت صنعتی
|مدیریت بازرگانی
|مهندسی صنایع
|منابع انسانی
|مدیریت مالی: گرایش خط مشی گذاری
|روانشناسی کودکان استثنائی
|مدیریت آموزشی
نظر شما