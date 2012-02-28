حمیدرضا شعیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام برنامه‌های این همایش علمی گفت: مراسم افتتاحیه همایش ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 11 اسفند در دانشگاه تربیت مدرس تهران برگزار می‌شود. نخستین سخنران افتتاحیه محمود فتوحی رئیس انجمن علمی نقد ادبی ایران و سخنران بعدی حمید شاه‌آبادی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

به گفته وی در ادامه این مراسم و پس از سخنرانی دبیر علمی همایش «نشانه‌شناسی ادبیات» به ترتیب پیام‌های ژاک فونتانی رئیس انجمن نشانه‌شناسی فرانسه و ایه‌رو تاراستی رئیس انجمن جهانی نشانه‌شناسی ارائه خواهد شد.

شعیری با بیان اینکه «پس از مراسم افتتاحیه، هفت پنل تخصصی با موضوعات مختلف برگزار می‌شود» عنوان و سخنرانان این پنل‌های هفتگانه را به شرح زیر اعلام کرد:

پنل اول (روایت‌شناسی): فردوس آقاگلزاده، حسین رضویان، محمد پارسانسب، نرجس نیکان‌فر، بهزاد برکت و آذین عشقی. پنل دوم (ادبیات نمایشی 1): علی عباسی، بهروز بختیاری، مهسا معنوی، محمدجعفر یوسفیان و مجید رحیمی جعفری. پنل سوم (نشانه-معناشناسی): حمیدرضا شعیری، مهناز کربلایی صادق، فاطمه سیدابراهیم‌نژاد، افروز پورداد و محمد هاتفی. پنل چهارم (نشانه‌شناسی بینارشته‌ای): علیرضا انوشیروانی، ونوس ترابی، فرزانه علوی‌زاده، سیده‌مریم فضائلی و لاله آتشی. پنل پنجم (نشانه‌شناسی گفتمانی شعر (احمد پاکتچی، خدیجه حاجیان، زرا داوری، زهرا حیاتی، فرزان سجودی و فرید ددهقان. پنل ششم (ادبیات داستانی): ژیلا خانجانی، حسین پیرنجم‌الدین، شیما شهبازی و لیلا صادقی. پنل هفتم (ادبیات نمایشی 2): فرزان سجودی، بهمن نامورمطلق و مرتضی بابک معین.

به گفته دبیر همایش «نشانه‌شناسی ادبیات» این پنل‌ها که به صورت همزمان در دو تالار علامه جعفری و استاد شکویی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود، تا ساعت 16:30 دقیقه ادامه می‌یابند و بعد از آن مراسم اختتامیه آغاز خواهد شد.

شعیری اضافه کرد: در مراسم اختتامیه یک میزگرد با موضوع نشانه‌شناسی و بحث و بررسی درباره وضعیت آن در ایران و سپس نتیجه‌گیری از همایش برپا می‌شود و سپس ابراهیم خدایار رئیس مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی سخنرانی می‌کند و در پایان هم لوح‌های تقدیر و گواهینامه‌های حضور در همایش به شرکت کنندگان در همایش اعطا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این دو سالن ظرفیت 130 نفر را دارند، اما استقبال از همایش بسیار خوب و بیشتر از ظرفیت بوده، از احتمال اضافه شدن یک سالن دیگر برای برگزاری برخی از برنامه‌های همایش در آن خبر داد.