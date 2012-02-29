حمید در خشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اردوی تیم فوتبال شاهین در آنتالیای ترکیه و آخرین وضعیت این تیم ضمن بیان مطلب فوق گفت: صحبتهایی که در خصوص دو دستگی بین بازیکنان تیم ما مطح می شود به هیچ وجه صحت ندارد و تیم یکشنبه شب به ترکی رفت و چون در پرواز استانبول به آنتالیا برای همه صندلی خالی وجود نداشت، بازیکنان دو گروه شدند و با دو پرواز مختلف به آنتالیا رفتند.

وی با بیان اینکه هیچگونه اختلافی با سرپرست تیم ندارد، افزود: برخلاف بعضی از صحبتهایی که مطرح می شود بین من و غلامحسین مظلومی هیچگونه اختلافی وجود ندارد و وی نه تنها تیم را ترک نکرده بلکه با بازیکنان عازم ترکیه شده است.

سرمربی تیم فوتبال شاهین با اشاره به اینکه دو بازی تدارکاتی را در اردوی ترکیه انجام خواهیم داد، خاطرنشان کرد: شرایط بدنی بازیکنان هنوز خوب نیست و بیشتر تمرکز خود را در اردوی ترکیه بر روی این موضوع خواهیم گذاشت، حتی قصد داریم در برخی از روزها سه جلسه تمرینی برای بازیکنان در نظر بگیریم.

وی در خصوص حل مشکلات مالی بازیکنان نیز اظهار داشت: تا به امروز به طور میانگین بازیکنان شاهین 30 درصد از قرار داد خود را گرفته اند و مسئولان باشگاه قول داده اند تا پیش از بازی با تیم صنعت نفت آبادان 30 درصد دیگر از مطالبات مالی آنها را نیز پرداخت کنند.

درخشان در خاتمه تاکید کرد: امیدوارم مسئولان باشگاه در این خصوص خلف وعده نکنند چون این موضوع بازیکنان را از نظر روحی به هم میریزد و دیگر نباید ایشان انتظار نتایج خوبی از تیم داشته باشند.