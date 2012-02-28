دیدار صبا با ماشین سازی تبریز/حضور کاراته کاهای قمی در مسابقات جام صلح و دوستی

به گزارش خبرگزاری مهر، کاراته کاهای باشگاه شهید احمدلو قم در مسابقات کاراته جام صلح و دوستی سبک وادوریو کشور با حریفان خود به رقابت پرداختند.
بر اساس برنامه ریزی فدراسیون کاراته، در پایان این رقابتها که در سالن ورزشی پیام تهران به مناسبت گرامیداشت دهه مبارکه فجر و در دو بخش کاتا و کومیته تیمی برگزار شد، در مجموع هیات کاراته قزوین با دو مدال طلا عنوان قهرمانی را به دست آورد.
در این دوره از پیکارها ۱۶۳ کاراته کا در قالب ۱۷ تیم ورزشی با هم به رقابت پرداختند که در نهایت تیم کاراته وادوریو شرکت ارتباطات سیار با یک طلا، ۳ نقره و ۲ برنز در مکان دوم ایستاد و بافت آزادی با یک مدال طلا در جای سوم ایستاد.
تیمهای شرکت ارتباطات سیار، هیئت کاراته قزوین الف و ب، هیئت کاراته کردستان الف و ب، المپیک تهران، بسیج شهرداری تهران، باشگاه عقاب تهران، مجموعه ورزشی بافت آزادی، باشگاه هما گیلان، هیات کاراته قرچک، باشگاه الزهرا تهران، باشگاه یاس تهرانسر، باشگاه شهید احمدلو قم، باشگاه کوثر، باشگاه کارگران، شرکت فنی و حرفهای لرستان، شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیر ساخت ۱۷ تیم شرکت کننده در این دوره از مسابقات بودند.
دیدار جهش ترابری قم با شهرداری زنجان در بازی برگشت پلیآف لیگ برتر بسکتبال
تیم بسکتبال جهش ترابری قم پنجشنبه این هفته در دیدار برگشت مرحله پلی آف رقابتهای لیگ دسته برتر بسکتبال باشگاههای کشور به مصاف همیاری شهرداری زنجان میرود.
بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ فدراسیون بسکتبال کشورمان، این دیدار که حکم بقای یکی از این دو تیم را در لیگ برتر فصل آینده بسکتبال باشگاههای برتر کشور صادر میکند، از ساعت ۱۶ عصر پنجشنبه یازدهم اسفند ماه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در حالی برگزار میشود که بازی رفت دو تیم عصر روز دوشنبه این هفته در زنجان به انجام رسید و با حساب ۶۷ بر ۶۰ به سود تیم همیاری شهرداری زنجان پایان یافت.
در صورت برتری جهش ترابری قم در دیدار برگشت، کار دو تیم برای تعیین تیم برتر مصافهای رو در رو به بازی سوم کشیده خواهد شد اما در صورت برتری تیم همیاری شهرداری زنجان، تیم جهش ترابری قم به لیگ دسته اول سقوط میکند.
دیدار صبای قم با ماشین سازی تبریز در لیگ برتر امید
تیم فوتبال امید صبای قم در دیدار برگشت خود در رقابتهای لیگ دسته برتر فوتبال امید باشگاههای کشور به مصاف ماشین سازی تبریز میرود.
بر اساس برنامه ریزی سازمان لیگ آزادگان مجری برگزاری رقابت در لیگهای ردههای سنی باشگاههای کشور، این دیدار که یکی از بازیهای مهم این هفته لیگ برتر به شمار میرود، از ساعت ۱۶ عصر روز یکشنبه چهاردهم اسفند ماه در قم برگزار میشود در حالی که صبای قم در مکان هشتم جدول لیگ برتر امید قرار دارد.
این در حالی است که صبای قم در دیدار رفت مقابل ماشین سازی تبریز در شهر تبریز موفق شد میزبان خود را با تساوی متوقف کند.
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دیدار صبا با ماشین سازی تبریز/حضور کاراته کاهای قمی در مسابقات جام صلح و دوستی
قم - خبرگزاری مهر: حضور کاراته کاهای قمی در مسابقات جام صلح و دوستی سبک وادوریو کشور، دیدار جهش ترابری قم با شهرداری زنجان در بازی برگشت پلیآف لیگ برتر بسکتبال و دیدار صبای قم با ماشین سازی تبریز در لیگ برتر امید عناوین مهمترین خبرهای ورزشی از استان قم است.
به گزارش خبرگزاری مهر، کاراته کاهای باشگاه شهید احمدلو قم در مسابقات کاراته جام صلح و دوستی سبک وادوریو کشور با حریفان خود به رقابت پرداختند.
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