نوآوری یکی از شاخصهای رتبه بندی دانشگاهها است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد با ارسال پیامی به مراسم افتتاح روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران بر تکمیل زنجیره ایده تا محصول برای رسیدن به رتبه های بالای علمی در سطح ملی و جهانی تأکید کرد.

رئیس جمهور در این پیام آورده است: تکمیل زنجیره خلاقیت و تبدیل ایده های بدیع به کارهای ارزش آفرین توسط انسان ها صورت می گیرد که این می تواند مظهر نوآوری و خلاقیت باشد. روز نوآوری زمینه ساز تلاش جمعی است که شرایط مناسب برای تشویق همگان به شکوفایی استعداد و ایجاد محیطی الهام بخش برای تحقق جامعه دانش محور و ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی کشور و دستیابی به رتبه های برتر منطقه ای و جهانی فراهم می کند.

نوآوری در تکاپوی تلاش انسان حاصل می شود و این حوزه یکی از شاخص های رتبه بندی دانشگاه ها و مقایسه آنها در تولید نوآوری است.

آنچه که دانشگاه ها را محور تعالی و رشد قرار می دهد، چگونگی تأثیرپذیری آنها بر روند پیشرفت و مبنای خلاقیت است، لازمه تحول نوآورانه در جامعه بازبینی فرایندهای موجود و طراحی مدل هایی است که به گسترش جامعه علمی و همکاری دانشگاه ها و نهادهای غیر دانشگاهی شتاب می دهد.

در ادامه این پیام همچنین آمده است: از جمله عوامل مهم که دانشگاه ها را نوآور می سازد، مدیریت بر نیروهای خلاق و مبدع و هدایت آنها برای آینده است.

رئیس جمهور همچنین در این پیام برگزاری این گردهمایی را زمینه ای برای مشارکت علمی در سطح ملی و جهانی دانست و یادآور شد: اولین بزرگداشت روز نوآوری با پاسداشت همه ایدها و نگرش هایی است که فرایند نوآوری را تقویت می کند.