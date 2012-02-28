مخالفت الجزایر با تحویل خانواده قذافی/ مشارکت در نشست همسایگان لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشروق چاپ الجزایر، مسئولان الجزایر اعلام کردند که خانواده معمر قذافی دیکتاتور معدوم لیبی را به شورای انتقالی این کشور تحویل نخواهند داد.

منابع آگاه در این رابطه اعلام کردند که مخالفت الجزایر با تحویل اعضای خانواده قذافی به لیبی به این دلیل صورت می گیرد که حکم بازداشت این افراد از سوی دادگاه جنایی بین المللی یا اینترپل صادر نشده است.

این منابع افزودند: علاوه براین مقامات لیبیایی نیز تاکنون به طور رسمی درخواست تحویل اعضای خانواده قذافی را مطرح نکرده اند. عائشه قذافی دختر معمر قذافی به طور نهایی پایبندی خود را به شروط اقامت در الجزایر اعلام کرده است.

گفتنی است وزارت امور خارجه الجزایر اواخر ماه آگوست اعلام کرد که شماری از اعضای خانواده قذافی وارد خاک این کشور شده اند. این افراد شامل صفیه، عائشه، هانیبال و محمد قذافی همسر، دختر و پسران معمر قذافی بودند.

مخالفت الجزایر با تحویل اعضای خانواده قذافی پس از آن مطرح می شود که "مصطفی عبدالجلیل" رئیس شورای انتقالی لیبی چند روز پیش کشورهای همسایه خود را تهدید کرد در صورتی که تروریست های لیبیایی را تحویل ندهند طرابلس با آنها قطع رابطه خواهد کرد.

از سوی دیگر پایگاه خبری محیط به نقل از منابع الجزایری گزارش داد که مقامات این کشور در نشست وزرای کشور و دفاع 7 کشور همسایه لیبی شرکت خواهد کرد.

این نشست روزهای 11 و 12 مارس (21 و 22 اسفند) برگزار خواهد شد. در این نشست مسائل امنیتی از جمله قاچاق سلاح، امنیت مرزهای زمینی، مبارزه با تروریسم و همکاری امنیتی و نظامی بحث و بررسی خواهد شد.