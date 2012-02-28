فرهاد نفرزاده که در حال حاضر با سایپا در صدر جدول رده‎بندی رقابت‎های والیبال لیگ برتر قرار دارد در گفتگو با خبرنگار مهر به پرسشی مبنی بر اینکه " سایپا در صورتیکه در دیدار روز چهارشنبه برابر پیشگامان کویر یزد پیروز شود، صدرنشینی خود را مسجل خواهد کرد. برای این موضوع چه برنامه‌ای دارید؟"، پاسخ داد.

وی اظهارداشت: برای بهتربودن در این بازی و کسب امتیاز کامل برنامه داریم اما نه با این هدف که صدرنشین لیگ بمانیم و به عنوان قهرمان رقابت‌های دوره‌ای (رفت و برگشت) راهی مرحله پلی‌آف شویم.

نفرزاده افزود: دیدگاه سایپا تثبیت صدرنشینی در این مرحله از مسابقات نیست چون اهمیت آن به اندازه خوب بودن نیست. برای ما مهم این است که در آخرین دیدار مرحله برگشت خوب بازی کنیم و نسبت به همیشه ضعف کمتری داشته باشیم. حالا ممکن است به لطف این خوب بازی کردن صدرنشین هم بمانیم اما برای ما این موضوع اولویت بالایی ندارد.

سرمربی تیم والیبال سایپا با بیان اینکه هرگز به دنبال حفظ صدرنشینی نیستیم، خاطرنشان کرد: در این مقطع خیلی به دنبال اول بودن نیستیم. به واقع به هر چیزی فکر می‌کنیم جز اینکه قهرمان این مرحله از مسابقات شویم. مهم این بود که صعودمان را به مرحله پلی‎‏آف قطعی کنیم و حالا هم می‎خواهیم روند خوب بودن و خوب بازی کردن‌مان را ادامه دهیم.

نفرزاده پیشگامان کویر یزد را از تیم‎های قابل احترام در لیگ برتر خواند و گفت: درست است که یزدی‌ها به مرحله پلی‌آف صعود نکردند اما حریفی سخت برای ما هستند چون پیشگامان کویر یزد ترکیبی منجسم و با تجربه دارد که در طول لیگ برای خیلی از تیم‌ها دردسرساز شد به همین دلیل برای دیدار برابر این تیم به اندازه یک دیدار تعیین کننده برنامه ریزی کرده‌ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، درچارچوب دیدارهای معوقه هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا سایپا در یزد به مصاف پیشگامان کویز این شهر می‌رود.