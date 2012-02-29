به گزارش خبرنگار مهر، کامران باقری لنکرانی امروز چهارشنبه در نشستی خبری که در ستاد تبلیغاتی جبهه پایداری برگزار شد، به سوال خبرنگاران و اصحاب رسانه پاسخ داد.

در ابتدای این نشست لنکرانی اظهار داشت: باوجود پیش بینی های مأیوس کننده ای که تا پیش از این بوق های تبلیغاتی دشمنان انقلاب در آن می دمیدند و این تبلیغات هم برای برخی از دوستانی که در داخل بودند نیز تبدیل به یک باور شده بود؛ به لطف خدا شاهد حضور حداکثری مردم در این انتخابات خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در این دوره 70 درصد از مردم در این انتخابات شرکت خواهند کرد، گفت: پیش از این شاهد حضور 50 درصد از مردم در انتخابات مجلس بودیم که در این دوره طبق نظرسنجی ها 70 درصد از آنان اعلام شرکت در انتخابات کردند که باید این موفقیت را به مردم ایران و رهبری تبریک بگوییم.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه فهرست های انتخاباتی نقش مهمی در حضور حداکثری مردم در انتخابات دارند، اظهار داشت: در شکل گیری موج حضور گسترده مردمی فهرست هایی که با رعایت ضوابط دینی وارد میدان رقابت ها شده اند نقش مهم و تأثیرگذاری در جذب مردم برای شرکت در انتخابات داشته اند.

شکل گیری فهرست های خلق الساعه آفت انتخابات است

وی به شکل گیری به برخی فهرست های متعدد و خلق الساعه در آستانه انتخابات تأکید کرد: گلایه ای نسبت به وجود این فهرست های متعدد انتخاباتی وجود دارد که نقش آنان در این انتخابات بیشتر ابهام زایی بود تا ابهام زدایی.

سخنگوی جبهه پایداری افزود: به کسانیکه در روند تبلیغات خارج از اصول قانونی عمل کرده اند و در تبلیغات اسراف ورزیدند نیز گلایه داریم؛ چرا که افتخار نیست که هر نیم متر یک بیلبورد انتخاباتی از یک فهرست و گروه خاصی باشد به ویژه آنکه این مخارج از بودجه های عمومی تأمین شده باشد وامیدواریم قوه قضائیه با این جور اقدامات برخورد قاطع داشته باشد.

وی با بیان اینکه مجلس نهم باید به نحوی شکل بگیرد که پاسخگوی نیاز جامعه در این برهه حساس باشد، گفت: مطالبات انباشته شده ای برای مجلس نهم وجود دارد که باید بسیاری از قوانین مورد نیاز جامعه را برای رفع مشکلات کشور واعتلای انقلاب اسلامی به تصویب برساند و همچنین نظارت خوبی بر سایر قوا و بر خودش نیز داشته باشد تا جلوی تخلفات را از جمله تخلفات خود مجلس را بگیرند.

تخریب ها جای بحث های گفتمانی در انتخابات را گرفت

لنکرانی همچنین با اشاره به مناظره های انتخاباتی میان کاندیداهای مجلس نهم گفت: ما از ابتدا با مناظره های انتخاباتی میان گروه های اصولگرایی مخالف بودیم و آن را درست نمی دانستیم ، سعی کردیم بیشتر بحث گفتمانی در این جلسات داشته باشیم و برنامه های خودمان را برای مجلس آینده شرح دهیم، خاطره خوبی نبود که تخریبها جای بحث های گفتمانی را بگیرد.

وی ادامه داد: برخی از کاندیداها که هیچ ارتباطی با آیت الله مصباح ندارند از قول ایشان نقل قول می کردند و کار را به جایی رساندند که از این شخصیت بزرگوار برای اهداف روزمره خود خرج می کردند؛ اما ایشان بارها تأکید کردند من لیست پایداری را نسبت به دیگر فهرست های انتخاباتی ترجیح می دهم.

قوه قضائیه باید امنیت روانی و رسانه ای فضای انتخابات را تامین کند

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه قوه قضائیه باید امنیت روانی و رسانه ای را باید در فضای رقابتی و انتخاباتی را تأمین کند،تاکید کرد: طبق قانونی داوطلبان نباید تخریب بشوند اما برخی اقداماتی که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم و بی مهری که به برخی رسانه ها صورت گرفت، امیدواریم که قوه قضائیه بهتر از این عمل کند و امنیت روانی فضای انتخاباتی را حفظ کند.

وی با بیان اینکه در برخی از نشست های انتخاباتی به جای اینکه ارزش ها و معرفی برنامه ها مبنای کار قرار بگیرد، جوسازی ها جایگزین آن شد، بیان داشت: تأکید ما این است که در انتخابات باید ملاک ها و معیارها را حفظ کنیم.

فتنه و انحراف جزء مخاطرات انقلاب هستند

لنکرانی با اشاره به اینکه در این مقطعی که گذشت شاهد فهرست هایی بودیم که هیچ کس مسئول این فهرست ها نبود و با یک پوشش جعلی وارد رقابت ها شده اند، افزود: تأکید می کنیم هم جریان فتنه و هم جریان انحراف را جزو مخاطرات برای جامعه می دانیم که زاییده نگاه سکولار است که اگر بخواهیم انقلاب را حفظ کنیم باید از این دو جریان دوری ورزیم.

پشت پرده فهرست های جعلی انتخاباتی زد و بند های سیاسی است

وی ادامه داد: پشت پرده برخی از این فهرست های ارائه شده در ایام انتخابات سیاسی است، و این برای مجلس نهم مضر است و اگر مجلس بخواهد که وظیفه اصلی اش قانونگذاری و رسیدگی به مطالبات مردم است، باید فارغ از بازی های سیاسی شکل بگیرد.

وی تأکید کرد: 5 یا6 فهرست انتخاباتی که در روزهای اخیر ارائه شده هیچ کس مسئولیتش را قبول نمی کند و ما اعتقاد داریم افراد پشت پرده این فهرست ها قصد دارند انتخابات را به زد و بندهای سیاسی تبدیل کنند که ما با آن مخالف هستیم و آن را خلاف اصول می دانیم.

وی همچنین با بیان اینکه جبهه پایداری معتقد به رقابت های انتخاباتی است، گفت: ما فهرست های متعدد را یک فرصت برای انتخابات می دانیم که موجب استقبال پرشور مردم در انتخابات می شود. اما فهرست های جعلی که در سطح شهر پخش می شود هم آفت انتخابات می دانیم.

سخنگوی جبهه پایداری همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا افراد جبهه متحد در لیست جبهه پایدای وجود ندارند، گفت: اینکه هرکسی خودش را مصداق و شاه غول اصولگرایی بداند درست نیست و روند ما نیز از روز اول این بود که هرکسی که بگوید اصولگراست ما آن را اصولگرا می دانیم اما وظیفه ما در هر سه این اتفاقات این بود که اصلح ها را معرفی کنیم.

لنکرانی ادامه داد: ما کسانی را انتخاب کرده ایم که به دنبال گروه گرایی نباشند و حتی عضو شورای استان های جبهه پایداری که کاندیدای انتخابات بود را در لیست خود قرار ندادیم؛ چرا که اصلح تر از وی وجود داشت. بنابراین دید ما گروه گرایی نبود و بالاخره باید در مجموع 30 نفر را از بین اصلح ها انتخاب می کردیم و این موضوع هیچ توهینی به کسی نیست.

وی همچنین با انتقاد از عملکرد صدا و سیما در مباحث برنامه های انتخاباتی گفت: توقع این بود که رسانه ملی فضای انتخاباتی را به سمت اهداف، برنامه ها و نیازهای کشور هدایت می کرد نه اینکه بحث هایی که در برنامه های انتخاباتی پخش شود را در حد مسائل شخصی تنازل دهد و اینکه تنها چند نفر از کاندیداهای خاصی را به تلویزیون بیاورند در مقابل 3 هزار و اندی کاندیداهای انتخاباتی درست نبود.

سخنگوی جبهه پایداری با بیان اینکه هنوز صدا و سیما آنطور که شایسته است در تبیین اهداف انتخابات، از حالت شعار خارج نشده است، گفت: از رسانه ملی انتظار می رفت که با نگاه هنرمندانه و اثرگذار تحلیل عمیق از ضرورت و اهمیت انتخابات داشته باشند، همچنان که در فتنه 88 نیز این انتقاد بر آن وارد بود.

وی در ادامه این نشست با بیان اینکه طبق نظرسنجی ها اقبال و نگاه مردمی به جبهه پایداری در حال افزایش است، گفت: وضعیت امروز جبهه پایداری نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست و در این مدت شاهد افزایش اقبال افکار عمومی نسبت به این جبهه بوده ایم و تا روز جمعه که روز انتخابات است نیز این اقبال در حال افزایش است.

وزیر دولت نهم پیروز اصلی عرصه رقابت ها را مقام معظم رهبری و مردم مومن و موحد ایران دانست و گفت: حضور گسترده مردم تنها موضوع حائز پر اهمیت در انتخابات است و اینکه چه کسی در مجلس می رود یک موضوع فرعی است.

جبهه پایداری با رقابتی کردن فضا شور مردمی برای شرکت در انتخابات را افزایش داد

وی افزود: جبهه پایداری توانست با رقابتی کردن انتخابات بر خلاف دوستانی که انتقاد به وحدت داشتند، در پرشور کردن انتخابات تأثیر گذار باشد.

وی با بیان اینکه جبهه پایداری توانست گفتمانش را در میان گروه ها و جریانات سیاسی حاکم کند، گفت: مهمترین محور و شعار اصلی جبهه پایداری که عقلانیت، عدالت محوری در محور ولایت مداری است را شاهدیم که شعار دیگر جریانات سیاسی نیز شده است. و همچنین خط قرمز با فتنه و انقلاب که از شعارهای اصلی جبهه پایداری بود امروزه به خط قرمز گروه های دیگر اصولگرا شده است که ما نیز از این رو خوشحالیم.

در ادامه همچنین لنکرانی در مورد هزینه های انتخاباتی جبهه پایداری که مورد سوال یکی از خبرنگاران بود، گفت: عمده هزینه ها جبهه پایداری از طرف اعضا و طرفداران جبهه تأمین شده است و در بسیاری از نقاط کشور نیز به خاطر محدودیت منابع نتوانستیم کاندیداهای خود را به مردم معرفی کنیم و این جای خوشحالی است که در عرصه رقابت ها و مصداق عمل مسرفانه نبوده ایم.

وی همچنین با بیان اینکه جبهه پایداری اهدافی را برای بعد از انتخابات دارد، تمام اهداف ما برای بعد از انتخابات است و برای حاکم کردن گفتمان این جبهه در حال برنامه ریزی و ایجاد ساز و کار هستیم.

سخنگوی جبهه پایداری همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جبهه پایداری اعلام کرده که تبلیغاتش هدفمند است، یعنی چه؟ پاسخ داد: تبلیغات هدفمند یعنی غیر مسرفانه و ارزشی و اینکه مصداق اسراف نباشیم.

وی با بیان اینکه برخی از دوستان که رقیب اصلی خود را اصلاح طلبان می دانند اما در موضع گیری های خود یک جمله هم نسبت به آنان صحبت نمی کنند، ولی این دوستان به جبهه پایداری خیلی لطف دارند و این برای ما قابل درک نیست که از طرفی می گویند، رقیب نیستیم و از طرفی نیز جبهه پایداری را تخریب می کنند.

لنکرانی با اشاره به دلایل نپذیرفتن ساز و کار جبهه متحد توسط جبهه پایداری توضیح داد: اگر ما ساز و کار جبهه را نپذیرفتیم به خاطر این بود که تأکید ما بر گفتمان بود، اما آنان بر تعاملات سیاسی تأکید داشتند که حتی یکی از معماران جبهه متحد در جایی اعلام کرده که لیست این جبهه بر اساس تعاملات سیاسی بسته شده است و ما این را یک عمل زدگی در سیاست تلقی می کنیم.

وی همچنین در پایان این نشست در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا کاندیداهای جبهه پایداری در برنامه های انتخاباتی به جای ارائه برنامه های خود برای مجلس نهم تنها به موضوع فتنه و عملکرد خود در آن زمان بسنده می کنند، گفت: وقایع سال 88 وقایع کوچکی نیستند که مقام معظم رهبری نیز 9 دی را تعبیر به قله کردند که اگر بصیرت مقام معظم رهبری و برخی از نیروهای انقلابی بود چیزی از انقلاب اسلامی نمانده بود.

لنکرانی با بیان اینکه برخی ها به ما کاسبین فتنه لقب داده اند گفت: ما باید نگاهمان به فتنه 88 در جهت درس گرفتن برای آینده باشد.

رئیس جبهه پایداری در پایان خاطرنشان کرد: اما نباید این وقایع ما را از نگاه به آینده باز دارد و ما وظیفه داریم برنامه هایمان را به اندازه وسعمان به مردم اعلام کنیم و بر جنبه های ایجابی بیشترتأکید داشته باشیم.