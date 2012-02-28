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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷

مکاریان عنوان کرد:

شهرداری و فرمانداری عهده دار جمع آوری متکدیان/ بهزیستی پذیرای کودکان خیابانی

شهرداری و فرمانداری عهده دار جمع آوری متکدیان/ بهزیستی پذیرای کودکان خیابانی

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان بهزیستی استان البرزگفت: مسئولیت جمع آوری متکدیان با شهرداری و فرمانداری است و بهزیستی در حیطه تعهدات خود عمل می کند.

مرتضی مکاریان با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: براساس مصوبه شورای عالی اداری مسئولیت جمع آوری متکدیان و تشخیص و ساماندهی آنها برعهده بیش از 11 دستگاه اجرایی است.

وی افزود: شهرداری ها و فرمانداری ها این قشر را جمع آوری کرده و دستگاههای مرتبط نمایندگان خود را  در اردوگاه هایی که این افراد جمع آوری کرده اند مستقر ساخته تا بر مبنای وظایف محوله به ساماندهی وضعیت این  افراد بپردازند.

مکاریان گفت: بهزیستی نیز همانند سایر دستگاهها است و با اعزام نماینده ای جامعه هدف این سازمان را تحویل و ساماندهی می کند.

وی درخصوص کودکان خیابانی نیز مرز مشخصی بین کودکان کار و کودکان خیابانی قائل شد و افزود: بر اساس آخرین مصوبه هیئت وزیران 22 دستگاه اجرایی با دبیری سازمان بهزیستی وظیفه جمع آوری ، ساماندهی و توانمند سازی کودکان خیابانی را برعهده خواهند داشت.

این مسئول  ضمن تعریف " کودک خیابانی " و تفاوت آن با کودک کار، بزه دیده و.... گفت: در ادبیات بهزیستی بنا به مشکلاتی که این کودکان در زندگی تجربه می کنند تفاوت معنا داری در نام گذاری بین کودک کار و خیابانی و...  وجود دارد.

وی کودک"بازمانده از نیمکت مدرسه "به"کنار خیابان"را کودک خیابانی تعریف می کند.

مکاریان ادامه داد: با استان شدن البرز کمیته ساماندهی کودکان فعال شده است و در مکانی که به همین منظور تعبیه شده است آماده نگهداری از این کودکان را داریم.

وی افزود: هم اکنون بهزیستی در محل کوچکی که فقط 15 نفر ظرفیت دارد آماده تحویل این کودکان را دارد.

مدیر کل بهزیستی استان البرز گفت: با ورود هر کودک  به صورت موقت در 21 روز قرنطینه این کودکان را داریم و بعد آن با بررسی مشکلات در صورت قطع ارتباط کودک با خانواده مشکل از سوی مددکار بررسی  و در صورت حل شدن دوباره به آغوش خانواده باز می گردد.

 وی افزود: درصورت عدم صلاحیت خانواده در نگهداری کودک خود نیز با بررسی مددکار حکم عدم صلاحیت  خانواده با رای دادگاه قضایی اخذ می شود و مسئولیت آن به بهزیستی سپرده خواهد شد.

کد مطلب 1545869

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