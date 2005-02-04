پرستاران براي شيفت غير متعارف در ماه فقط 4900 تومان مي گيرند

محمد شريفي مقدم در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: شيفت هاي غير متعارف در واقع همان شيفت هاي عصر و شب بيمارستاني است كه پرستاران موظفند يك شب در ميان و يا 15 شب در طول ماه را در اين شيفت هاي غير متعارف بگذرانند.

وي تصريح كرد: اين مبلغ در حالي به پرستاران ما پرداخت مي شود كه طبق استانداردهاي جهاني براي هر يك ماه شيفت غير متعارف از 30 درصد تا صد در صد حقوق پرستار بابت گذران اين شيفت اضافه بر حقوق ماهيانه اش به او پرداخت مي شود.

شريفي مقدم گفت: مشكل اصلي پرستاران ما اين است كه پايه حقوقشان بسيار كم است به همين دليل حتي اگر قانون متعارف در دنيا نيز در مورد آنها اجرا مي شد باز هم مبلغ قابل توجهي نيست.

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان نظام پرستاري خاطر نشان كرد: اين مبلغ در حالي براي پرستاران ما در نظر گرفته شده است، كه بيشتر اين پرستاران به دليل پايين بودن پايه حقوق خود مجبورند در چند شيفت متوالي به كار مشغول باشند.

شريفي مقدم گفت : در تعيين پايه حقوق پرستاران هيچ يك از استانداردهاي جهاني در نظر گرفته نشده است، اين در حالي است كه در تمام دنيا 26 شاخص براي تعيين سقف حقوق پرستاران وجود دارد.

وي افزود: از اين شاخص ها مي توان به سختي كار پرستاران، در ارتباط بودن او با عامل بيماري زا، تماس با بيماران رواني، كار در بخش هاي ميكروبي بيمارستان و ... اشاره كرد.

شريفي مقدم تصريح كرد: بالاترين درصد حق سختي كار پرستاران در ايران تا قبل از سال 1380 تنها 45 درصد بود كه اين مبلغ هم تنها به پرستاراني داده مي شد كه در بيمارستان هاي رواني مشغول به كار بودند.

شريفي مقدم در پايان افزود: ملاك پرداخت به پرستاران ما بر اساس هيچ يك از شاخص هاي دنيا نيست و در عرض 20 سال گذشته بيشترين ظلم در حق جامعه پرستاري ما شده است .