هادی آیت اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت چمن ورزشگاه حافظیه برای برگزاری فینال جام حذفی تصریح کرد: ترمیم کامل چمن این ورزشگاه به شش هفت ماه زمان نیاز دارد. به همین خاطر مجبور شدیم تکه هایی از زمین را که مشکل داشت دربیاوریم و به جای آن چمن تازه بکاریم. در واقع با این کار چمن را وصله زده ایم تا شرایط زمین برای مسابقه فراهم باشد.

وی خاطرنشان کرد: معمولا هوای اسفند در شیراز برای رشد چمن مناسب است. در چند روز گذشته بارندگی هایی انجام شده است که مانع رشد چمن بوده است، اما امیدواریم هوا خوب شود تا چمن های کاشته شده هر چه زودتر برای بازی آماده شود.

رئیس هیئت فوتبال استان فارس درباره احتمال مصنوعی شدن چمن ورزشگاه حافظیه هم تاکید کرد: این پروژه مربوط به حالا نیست. اگر استادیوم 50 هزار نفری میان رود آماده شود، آن وقت می توانیم چمن حافظیه را مصنوعی کنیم. در حال حاضر ورزشگاه میان رود 82 درصد پیشرفت کاری داشته است و فکر می کنم اگر کمک های وزارت ورزش و جوانان ادامه یابد این ورزشگاه تا سال آینده به بهره برداری برسد.

آیت اللهی در پایان گفت: تمرینات تیم فجر در ورزشگاه اختصاصی این تیم برگزار می شود و به همین خاطر تا زمان فینال جام حذفی هیچ مسابقه یا تمرینی در حافظیه انجام نمی شود. اولین بازی فجر بعد از تعطیلات لیگ برتر هم خارج از خانه است و به همین خاطر چمن ورزشگاه حافظیه می تواند در دو هفته آینده آماده شود.

فینال جام حذفی فوتبال ایران قرار است 25 اسفند در ورزشگاه حافظیه شیراز برگزار شود. شاهین بوشهر و استقلال تهران دو تیم فینالیست جام حذفی هستند.