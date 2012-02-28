عوامل اجرایی برای برگزاری انتخابات در زنجان آمادگی کامل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس رستمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: آموزش مجریان انتخابات و آمادگی آنان برای برگزاری انتخابات از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رستمی افزود: تعیین و توجیه مسئولین آموزش انتخابات حوزه های فرعی و نظارت بر حسن انجام امور محوله به آنان نیز طبق زمان بندی مصوب انجام گرفته است.

وی، بررسی مستمر و ارزیابی عملکرد روش های مورد اجرا در زمینه آموزش مجریان انتخابات را ضروری دانست و اظهار داشت: پیگیری های لازم برای اجرای مطلوب طرح آموزش مجریان با استفاده از وسایل کمک آموزشی و تدوین طرح و مجموعه پیشنهادات و راهکارهای اجرایی آموزش توسط کمیته آموزش صورت گرفت.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی، با اشاره به اعلام اطلاعیه و پیام های ستاد از طریق رسانه های جمعی، یادآور شد: این کمیته هماهنگی های لازم با اصحاب رسانه و مطبوعات برای انعکاس صحیح و به موقع اخبار و فعالیت های ستاد انتخابات را انجام داده و گزارش عملکرد ستاد انتخابات شهرستان را نیز برای انعکاس در اختیار رسانه ها و صدا و سیمای استان زنجان قرار داده است.

رستمی استفاده از راهکارهای تبلیغاتی مناسب و نوین در راستای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را از دیگر اقدامات این کمیته عنوان کرد و گفت: در این راستا هماهنگی و تعامل با تمامی دستگاه های اجرایی و ادارات زنجان صورت گرفته و پلاکارد و بنرهایی با محتوای سخنان امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در مکان های مختلف و ادارات نصب شده است.

