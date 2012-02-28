انهار شرق تهران در آستانه سال نو پاکسازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا فرخی گفت: در آستانه نوروز، این عملیات با هدف پاکیزگی شهر و پیشگیری از آبگرفتگی در محورهای منتتخب انجام گرفت.

وی با اشاره به مشارکت و همکاری شهروندان افزود: مشارکت جدی شهروندان در عدم تخلیه زباله و نخاله های ساختمانی در انهار باعث جلوگیری از آبگرفتگی در زمان بارش باران می شود.

فرخی از آمادگی کامل نیروهای خدمات شهری برای مقابله با بروز هرگونه آبگرفتگی در بارشهای احتمالی گفت: مدیریت شهری منطقه با بکارگیری تمام توان و امکانات خود تلاش دارد در روزهای بارندگی از ورود هر گونه آبگرفتگی و اختلال در رفت و آمد شهروندان پیشگیری کند.

وی با اشاره به اجرای طرح جمع آوری مواد دخانی از کیوسکهای سطح منطقه افزود: در راستای اجرای طرح استقبال از بهار این طرح با جدیت دنبال می شود.

معاون امور شهری و فضای سبز منطقه 8 گفت: هم چنین به منظور افزایش پاکیزگی شهر و ارتقای میزان سلامت شهروندان، طرح مبازه با جانوران موذی تا قبل از فرا رسیدن سال جدید، اجرا می شود.