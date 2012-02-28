اسرائیل باید به فکر بقا باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزازی فرانسه، "بنیامین نتانیاهو" روز دوشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی گفت: سران اسرائیل نه تنها باید امنیت را تأمین کنند بلکه باید بقای رژیم را نیز تضمین کنند.

نتانیاهو در پاسخ به سؤالی در رابطه با اقدام "مناخیم بگین" نخست وزیر سالهای دور رژیم صهیونیستی مبنی بر نابود کردن تاسیسات هسته ای عراق در سال 1981 و امکان اقدامی مشابه از سوی این رژیم در ایران گفت: قضیه ایران متفاوت است و تصمیم در این باره با مورد عراق بسیار فرق می کند.

شماری از مقامات رژیم صهیونیستی اعلام کرده بودند که قبل از آنکه دیر شود باید با حمله نظامی مانع گسترش برنامه هسته ای ایران شد، این در حالی است که مقامات آمریکایی درباره خطرناک بودن ماجراجویی علیه ایران و بی ثباتی منطقه در پی چنین اقدامی هشدار داده اند.

ادعاهای مقامات رژیم صهیونیستی در حالی است که این رژیم پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای را امضا نکرده و اجازه بازرسی از تاسیسات هسته ای خود را به بازرسان آژانس انرژی اتمی نداده است و برنامه هسته ای ماهیت نظامی دارد.

زرادخانه های هسته ای رژیم صهیونیستی تهدیدی برای کشورهای منطقه خاورمیانه و خطری برای انسانها و کره زمین بوده و پیامدهای بسیاری را برای اعراب دارد.

