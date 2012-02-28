اعتقادی به جدایی دین از سیاست ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "ریک سنتروم" در مصاحبه با شبکه خبری ای.بی.سی با بیان این مطب گفت: اظهارات جان اف کندی در 52 سال قبل خطاب به باپتیست ها که گفته بود من اعتقادات کاتولیکی خود را به شما دیکته نمی کنم باعث ناراحتی من می شود.

وی که تلاش می کند با مذهبی نشان دادن خود به محافظه کاران سنتی آمریکا نزدیک شود در ادامه گفت : فکر نمی کنم در آمریکا جایی باشد که در آن بتوان دین را از سیاست جدا کرد.

سنتروم در ادامه بر لزوم استفاده از دین در سیاست تاکید کرد و افزود: نخستین اصلاح در این رابطه می تواند آزادی فعالیت های مذهبی باشد و این بدان معناست که اعتقادات دینی مردم در جامعه پدیدار شود.

سنتروم و "میت رامنی" دیگر نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوریخواه، رقابت شانه به شانه ای برای تبدیل شدن به نامزد اصلی این حزب برای رقابت با باراک اوباما دارند و در ادامه رقابت های خود امشب در آریزونا و میشیگان به مصاف هم می روند که با توجه به حضور پررنگ محافه کاران در این دو ایالت، رامنی و سنتروم از چند روز قبل تلاش زیادی را برای نزدیک کردن خود به این جریان انجام داده اند.