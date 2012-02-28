به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح سه شنبه در مراسم آغاز به کار کانون بازنشستگان نیروی انتظامی اظهار داشت: امروزه با تهدیدات زیادی روبرو هستیم و دشواریها دوچندان شده است اما نعمت امنیت در بستر توسعه با زحمات بازنشستگان نیروی انتظامی در سالهای گذشته بوجود آمده است. بازنشستگی پایان عمر نیست و افراد دوره ای برای امتحان به دنیا می آیند و روزی نیز از دنیا می روند.

وی ادامه داد: اگر چه جسم پس از گذشت زمان دچار فرسایش می شود اما روح پیری ندارد و مهمترین دوره انسان عمر مفید است که در آن از معصیت دوری کنیم. عبادت اعمال ظاهری مانند نماز و روزه نیست و عبادت بالاتر جهاد، انفاق و گره گشایی از مشکلات مردم است.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به اینکه پلیس هیچ منتی برای خدمت به مردم ندارد، تاکید کرد: برای کار کردن هیچ منتی نداریم و باید در این امتحان آزمون پس دهیم. نیروهای پلیس مامور هستند که خدمت انجام دهند و اگر دشمن نیز ما را می کشد مامور است تا ما به شهادت برسیم. اگر دشمن نبود شهادت نیز معنا پیدا نمی کرد.

احمدی مقدم با اشاره به اینکه خدمت در نیروی انتظامی خدمتی از جنس سخت است تاکید کرد: اگر افرادی معتقدند که ماموران نیروی انتظامی در سختی خدمت نمی کنند یک روز بر سر یک چهارراه قرار بگیرند و ببینند ماموران چه می کشند. حال در مواقعی برخی از ماموران 10 سال نیز در چهارراهها مستقر بوده و علاوه بر رفع ترافیک در مواقعی نیز دچار تنش با مردم می شوند. خدمت در نیروی انتظامی سخت است چرا که ماموران نه عید دارند و نه تعطیلی. فردی که در نیروی انتظامی خدمت می کند نمی تواند حتی برای مجلسی مانند عروسی قول حضور دهد چرا که ممکن است بلافاصله ماموریتی پیش بیاید.

وی افزود: در نوروز زمانی که همه اقشار جامعه مشغول دید و بازدید هستند ماموران پلیس در جاده ها و خیابانها مشغول خدمت هستند. این در حالی بود که در گذشته نیروهای پلیس در روز پنجم فروردین عیدی خود را دریافت می کردند اما خوشبختانه امسال با کمک دولت عیدی را همزمان با حقوق بهمن دریافت کردند.

رضایت 89 درصد ماموران از شغل خود

فرمانده نیروی انتظامی به نظر سنجی انجام شده در بین ماموران پلیس اشاره کرد و گفت: بر اساس این نظر سنجی که در اوایل امسال انجام شد 89 درصد ماموران به پلیس بودن خود افتخار می کنند و 78 درصد نیز گفته اند در صورت پیدا کردن شغلی بهتر نیروی انتظامی را رها نمی کنند.

وی با اشاره به منزلت بازنشستگان در نیروی انتظامی تصریح کرد: امروز بازنشستگان نیروی انتظامی به پلیس بودن خود افتخار می کنند این در حالیست که در گذشته فرزندان آنها شغل پدر خود را نظامی یا دولتی معرفی می کردند اما امروز با افتخار می گویند که پدر ما پلیس است.

احمدی نژاد از کاهش 20 درصدی جرائم جنایی در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: اگر چه علیرغم تهدیدات و چنگ دندان نشان دادن استکبار، افزایش جرایم جدید و فشار رسانه ای امنیت در سال 90 به اوج خود رسیده است و جرایم جنایی امسال نسبت به سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است این در حالیست که اینگونه جرایم قابل مخفی کردن یا دستکاری آمار نیست یا در صورت وقوع یک قتل جنجال رسانه ای رخ می دهد.

وی با بیان کاهش 3 هزار نفری کشته های رانندگی، گفت: با توجه به افزایش خودرو و تعداد رانندگان امسال شاهد کاهش 3 هزار نفری تلفات رانندگی هستیم که باید به آمار کاهش کشته های رانندگی به زیر 20 هزار نفر دست یابیم. اگر روند تصادفات با تعداد خودروها و رانندگان هماهنگ بود و بر اساس آمارهای سال 84، امسال باید 60 هزار نفر در حوادث رانندگی کشته می شدند اما امروز میزان نرخ کشته به خودرو از 23 نفر به 9 نفر کاهش یافته است.