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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴

مهدی نژاد :

تحریم پیش دستانه فروش نفت دشمنان را مات و مبهوت کرد

تحریم پیش دستانه فروش نفت دشمنان را مات و مبهوت کرد

رشت - خبرگزاری مهر: امام جمعه پره سر شهرستان رضوانشهر گفت: تحریم پیش دستانه فروش نفت به انگلیس و فرانسه ابتکار بسیار زیبا و به موقع بود که دشمنان را مات و مبهوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد مهدی نژاد با اشاره به اینکه غربیها درصدد هستند تحریم نفتی در ماه ژوئن را به شوک تبدیل کنند، افزود: تحریم پیش دستانه ایران مهر ابطال بر این پروژه دشمنان زد.

وی اظهارداشت: حال اگر تحریمها در ماه ژوئن اعمال شود به هیچ وجه قادر به وارد کردن شوک به محیط سیاست داخلی ایران نخواهند بود، بدون شک واکنش مردم چیزی جزء خنده توام با غرور نیست.

امام جمعه پره سر با بیان اینکه مهمترین مسئله در انتخابات حضور مردم و بزرگترین مظهر اقتدار ملی حضور حداکثری است بر لزوم حفظ اقتدار ملی تاکید کرد.

وی افزود: حضور حداکثری از راههای حفظ اقتدار ملی، عزت و عظمت نظام جمهوری اسلامی ایران است از اینرو کشور با حضور حداکثری مردم در انتخابات واکسینه می شود.

مهدی نژاد ادامه داد: به کوری چشم فتنه گران و ایادی دشمن، مردم با مشارکت بی بدیل خود بار دیگر سیلی محکمی به چهره استکبار جهانی خواهند زد.

کد مطلب 1545884

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