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۹ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۱

بیگی:

روابط تبریز و ترکیه در حال توسعه است

روابط تبریز و ترکیه در حال توسعه است

تبریز - خبرگزاری مهر: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش روابط تجاری و فرهنگی بین تبریز و ترکیه این مناسبات را رو به توسعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضابیگی روز سه شنبه در آیین همنوایی ارزروم و تبریز در تالار اندیشه مجتمع رفاهی و تفریحی "ائل‌گلی" از عزم جدی مدیریت استان و دیگر مسئولان آذربایجان‌شرقی و مدیریت شهری تبریز برای تقویت و گسترش همکاریهای تجاری، اقتصادی، فرهنگی، گردشگری، سرمایه‌گذاری و دیگر همکاریها با شهرهای مختلف کشور ترکیه خبر داد و گفت: این هدف در راستای هم‌افزایی متقابل و استفاده از ظرفیتهای بالقوه دو طرف در حال پیگیری است.

وی با اشاره به مشترکات متعدد موجود بین مردم دو کشور ایران و ترکیه گفت: تسریع مناسبات طرفین با توجه به برخورداری از زبان، دین، فرهنگ و تاریخ مشترک عالی است و این ظرفیتها کمک می‌کند تا روند توسعه مناسبات دو طرف بیشتر شود.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی با بی‌اثر خواندن تحریمهای آمریکا و غرب در روند پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی، این تحریمها را زمینه‌ساز اقتدار و خودباوری ملی ایران دانست و افزود: برخلاف تصور آمریکا و غرب، ایران اسلامی امروز نه تنها به خاطر تحریمهای اعمالی منزوی و تضعیف نشده، بلکه با عبور از تحریمها خود به عامل تحریمی برای اروپا و آمریکا تبدیل گردیده و با تحریم نفتی اخیر فرانسه و انگلیس زمینه‌ساز بروز مشکلات متعدد در این کشورها شده است و امروز این ایران است که سیاست‌گذار اصلی در منطقه به شمار می‌رود.
 
استاندار آذربایجان‌شرقی با ابراز خرسندی از سفر مقامات عالی‌رتبه ارزروم و نخبگان و چهره‌های فرهنگی هنری این شهر به تبریز خواستار تقویت و گسترش روابط دوجانبه شد و از جدیت مدیریت ارشد استان و نیز مدیریت شهری تبریز برای تحقق توسعه همکاری‌های متقابل خبر داد.
کد مطلب 1545885

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