"جنوب از شمال غربی" به فرهادی تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان نمایش "جنوب از شمال غربی" در زمان تقدیم اجرای نمایش به فرهادی گفت: اجرای این نمایش را به عنوان خامه قلم خود و تلاش دوستان همکارم با تمام نواقص احتمالی تقدیم میکنم به اصغر فرهادی که توانست پرچم ایران را در یکی از قلههای مرتفع جهانی افراشته کند و طلایهدار فرهنگی ما میان مدعیان فرهنگ در کشورهای دیگر باشد. او از تئاتر درآمد و امروز ایران را مفتخر کرد. اجرای امشب "جنوب از شمال غربی" پیشکش ناقابلی برای اوست.
این نمایش که به موضوع مهاجرت میپردازد با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی، فرزین صابونی، فهیمه امنزاده و سینا رازانی به صحنه میرود.
گروه تئاتر پوشه دوشنبه 8 اسفندماه اجرای نمایش "جنوب از شمال غربی" به کارگردانی ایوب آقاخانی را به اصغر فرهادی برنده جایزه اسکار بهترین فیلم خارجیزبان تقدیم کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان نمایش "جنوب از شمال غربی" در زمان تقدیم اجرای نمایش به فرهادی گفت: اجرای این نمایش را به عنوان خامه قلم خود و تلاش دوستان همکارم با تمام نواقص احتمالی تقدیم میکنم به اصغر فرهادی که توانست پرچم ایران را در یکی از قلههای مرتفع جهانی افراشته کند و طلایهدار فرهنگی ما میان مدعیان فرهنگ در کشورهای دیگر باشد. او از تئاتر درآمد و امروز ایران را مفتخر کرد. اجرای امشب "جنوب از شمال غربی" پیشکش ناقابلی برای اوست.
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