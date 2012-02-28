"جنوب از شمال غربی" به فرهادی تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب آقاخانی نویسنده و کارگردان نمایش "جنوب از شمال غربی" در زمان تقدیم اجرای نمایش به فرهادی گفت: اجرای این نمایش را به عنوان خامه قلم خود و تلاش دوستان همکارم با تمام نواقص احتمالی تقدیم می‌کنم به اصغر فرهادی که توانست پرچم ایران را در یکی از قله‌های مرتفع جهانی افراشته کند و طلایه‌دار فرهنگی ما میان مدعیان فرهنگ در کشورهای دیگر باشد. او از تئاتر درآمد و امروز ایران را مفتخر کرد. اجرای امشب "جنوب از شمال غربی" پیشکش ناقابلی برای اوست.



این نمایش که به موضوع مهاجرت می‌پردازد با حضور بازیگرانی چون پیام دهکردی، حمیدرضا آذرنگ، افسانه ماهیان، نسیم ادبی،‌ فرزین صابونی، فهیمه امن‌زاده و سینا رازانی به صحنه می‌رود.

نمایش "جنوب از شمال غربی" طی اجراهای خود پرمخاطب‌ترین نمایش این روزهای مجموعه تئاتر شهر است. این اثر نمایشی ساعت 20 روی صحنه می‌رود.