بانک جامع اطلاعاتی از استادان دانشگاه تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی علیزاده صبح سه شنبه در کارگاه آموزشی سه روزه کارشناسان پژوهشی و آموزشی تبلیغات اسلامی کشور در مشهد، اظهار داشت: این دفتر درصدد است تا با راه اندازی یک بانک جامع اطلاعاتی، لیستی از استادان دانشگاه در هر استان تدوین کند تا برای پیگیری سیاست‌های دفتر گفتمان از استادان بومی آن استان بهره گرفته شود که این امر سبب استفاده کامل از قابلیت های هر استان خواهد شد.

علیزاده با اشاره به اینکه سازمان تبلیغات اسلامی به طور مستقیم در دانشگاه ها فعالیتی نخواهد داشت، گفت: این دفتر درصدد است برای فعالیت در دانشگاه، یک ستاد تشکیل دهد که در سازمان های دولتی شعبه داشته و از این طریق ارتباط سازمان با مراکز علمی حفظ شود.

وی با اشاره به برگزاری هزار و 500 گفتمان توسط تبلیغات اسلامی در سال گذشته افزود: طی دو سال اخیر دو هزار گفتمان توسط این دفتر برگزار شده که برگزاری این تعداد گفتمان در سال جاری نشان دهنده سیر صعودی فعالیت های سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی اظهار کرد: این سازمان در برگزاری تعداد گفتمان و میزان اعتبار تخصیص یافته به آن در هر سال محدودیتی نداشته و از پیشنهادهای ارگان ها در این زمینه استقبال می کند.

وی با تاکید بر اهمیت توجه به بازتاب خبری اقدامات انجام شده از سوی سازمان، افزود: باید تلاش شود تا برگزاری گفتمان در استان با پوشش خبری گسترده توسط رسانه ها و خبرگزاری ها همراه شود.