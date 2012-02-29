به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را نویسنده آن به آلمانی ترجمه کرده و اخیراً از سوی انتشارات «انگلس‌دورفر» چاپ و با بهای 10 یورو در آلمان منتشر شده است.

نسخه فارسی رمان 236 صفحه‌ای «کارتن خواب‌ها» سال گذشته در شمارگان 2100 نسخه با بهای 5000 تومان و از سوی انتشارات آوای کلار منتشر شده بود.

نویسنده در این کتاب سعی کرده انسان‌هایی را به تجسم درآورد که مهربانی،‌ عشق و مهر ورزیدن آنها فراتر از اندیشه مخاطب است و در صدد بیان این نکته است که دنیا هنوز از صفات پسندیده انسانی خالی نشده است.

علی غضنفری نویسنده، شاعر،‌ مترجم و استاد دانشگاه دارای آثاری منتشر شده در خارج و داخل کشور است که از آن جمله می‌توان به «ترانه‌های یک فریاد»، «ملاقات در باغ وحش» و «هرگز دیر نیست» اشاره کرد.