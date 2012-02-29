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۱۰ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۵۳

کارتن خواب‌های ایرانی به آلمان رفتند

کارتن خواب‌های ایرانی به آلمان رفتند

رمان «کارتن‌خواب‌ها» نوشته علی غضنفری از سوی یک ناشر آلمانی در این کشور عرضه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب را نویسنده آن به آلمانی ترجمه کرده و اخیراً از سوی انتشارات «انگلس‌دورفر» چاپ و با بهای 10 یورو در آلمان منتشر شده است.

نسخه فارسی رمان 236 صفحه‌ای «کارتن خواب‌ها» سال گذشته در شمارگان 2100 نسخه با بهای 5000 تومان و از سوی انتشارات آوای کلار منتشر شده بود.

نویسنده در این کتاب سعی کرده انسان‌هایی را به تجسم درآورد که مهربانی،‌ عشق و مهر ورزیدن آنها فراتر از اندیشه مخاطب است و در صدد بیان این نکته است که دنیا هنوز از صفات پسندیده انسانی خالی نشده است.

علی غضنفری نویسنده، شاعر،‌ مترجم و استاد دانشگاه دارای آثاری منتشر شده در خارج و داخل کشور است که از آن جمله می‌توان به «ترانه‌های یک فریاد»، «ملاقات در باغ وحش» و «هرگز دیر نیست» اشاره کرد.
کد مطلب 1545890

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