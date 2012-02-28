مشکلات کشورهای اسلامی به خاطر نبود رهبر بصیر و آگاه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کاظم رجایی صبح سه شنبه در چهارمین نشست رؤسای مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور خراسان رضوی در نمازخانه فاطمهالزهرا(س) پیام نور مرکز نیشابور، اظهارکرد: مقام معظم رهبری کشتی انقلاب را از تمام گردابها و مشکلات نجات داده است.
وی با بیان اینکه این انقلاب به برکت خون صدها هزار شهید به بار نشسته است، تصریح کرد: امرور باید همه با مسئولیت پذیری متعهدانه در حوزههای مختلف قدردان این انقلاب باشیم.
وی بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی امروز نیازمند نیروهای متدین، معتقد و متخصص در حوزههای مختلف است که تربیت این نیروهای بزرگ و شایسته وظیفه دانشگاه است.
وی عنوان کرد: باید دانشگاهها، انسانهای ارزشمند و متدینی همچون شهید شوشتریها و مصطفی روشنها را تربیت کنند که برای جامعه مفید باشند.
وی افزود: تمام مسائل ساختمانی و عمرانی به خاطر این است که دانشگاهها بتوانند محیط هایی انسانساز باشند.
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