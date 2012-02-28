به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ماشاالله ترابی صبح امروز سه شنبه در مراسم افتتاحیه روز نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر اینکه دانشگاه ها موتور اصلی حرکت جامعه به سمت علم و فناوری هستند، افزود: از این رو فرایند تحولات در دنیا چرخه ای است که از دانشگاه آغاز می شود و به دانشگاه خاتمه می یابد.

دبیر ستاد نوآوری دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به تدوین نقشه نوآوری این دانشگاه اظهار داشت: در حال حاضر این نقشه در سامانه جریان نوآوری این دانشگاه قابل دسترسی است. این نقشه قابلیت های دانشگاه را در حوزه های آموزشی، پژوهشی، فناوری، آزمایشگاهی تجهیزاتی و نیروی انسانی به تصویر کشیده است.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه منجر به ایجاد دورنمای مشترک برای کلیه تخصص های حوزه علوم پزشکی و ارتباط گروه های علمی با یکدیگر می شود، خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برای بهره برداری از قابلیت های این دانشگاه و استفاده از دستاوردهای محققان تاکنون 30 تفاهم نامه میان واحدهای علمی دانشگاه با نهادهای غیر دانشگاهی منعقد شده است.

وی با تأکید بر اینکه تا 2 سال آینده هر 73 روز علم بشر 2 برابر می شود، خاطرنشان کرد: از این رو لازم است تا بحث مشارکت گروه های مختلف علمی و ایجاد زیرساخت های لازم پیگیری شود.

ترابی همچنین با اشاره به برگزاری مراسم روز نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران توضیح داد: در این مراسم پانل های علمی در موضوعاتی چون آینده نوآوری های پزشکی، ابزارهای توسعه و مدیریت سرمایه فکری و مدل توسعه شبکه های موضوعی بحث و بررسی می شود.

وی ارزیابی و بررسی ثبت حقوق مالکیت فکری را از جمله مباحث مطرح در نشست های تخصصی نام برد و ادامه داد: در بسیاری از کشورها ایجاد شبکه های موضوعی حول نوآوری های آنها قرار می گیرد از این رو در این پانل ها در خصوص شبکه ای شدن و چند تخصصی شدن بحث و بررسی می شود.