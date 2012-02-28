سایپای البرز به مصاف پیشگامان کویر یزد می رود

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین هفته دور مقدماتی مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران عصر فردا با برگزاری 7 دیدار در 7 شهر برگزار می‌شود که دریکی از این دیدار ها سایپای البرز در یزد مهمان پیشگامان کویر است

سایپایی‌ها که دوست ندارند در هفته‌ آخر صدرنشینی را از دست بدهند تا تمام توان عازم یزد خواهند شد تا برابر حریف خود به میدان بروند.

در مقابل پیشگامان کویر یزد که اواخر لیگ موتورشان روشن شده امید فراوانی دارند که به مرحله پلی اف لیگ برتر والیبال برسند.

محمدحسین شفق ومحسن ترابی قضاوت این دیدار را برعهده خواهند داشت.

در پایان این هفته از رقابت‌ها دور مقدماتی لیگ برتر به اتمام می‌رسد و مرحله پلی اف ازروز یکشنبه 14 اسفند‌ماه آغاز خواهد شد.