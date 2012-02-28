حضور مردم در 12 اسفند چشمگیر خواهد بود/ امیدواری به پیروزی جبهه متحد

غلامعلی حدادعادل در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور جبهه های مختلف در عرصه انتخابات گفت: ما تمام تلاش خود را به کار بستیم تا وحدت محقق شود اما موفق نشدیم چرا که برخی اختلاف سلیقه ها در تشخیص مصداق ها باعث شد تا جبهه پایداری به جبهه متحد اصولگرایان نپیوندد.

وی همچنین افزود: بعید می‌دانم در این چند وقت باقیمانده دیگر وحدتی بین این دو جبهه شکل بگیرد.

عضو کمیته داوری و نظارت جبهه متحد اصولگرایان با بیان اینکه بین جبهه پایداری و جبهه متحد اصولگرایان تنها اختلاف سلیقه وجود دارد، افزود: ممکن است برخی دوستان بگویند که بحث جبهه پایداری و جبهه متحد از اختلاف سلیقه بالاتر است اما بنده چنین نظری ندارم و معتقدم در حد اختلاف سلیقه است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین درپاسخ به این سوال که حضور مردم در 12 اسفند ماه را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: معتقدم حضور مردم، حضوری چشمگیر خواهد بود، همین مردمی که در یوم الله 22 بهمن شرکت کرده بودند در انتخابات مجلس نهم نیز حاضر خواهند شد.

حدادعادل درباره اینکه به نظر شما چه جریانی در انتخابات مجلس نهم پیروز خواهد شد؟ گفت: امیدواریم فهرست جبهه متحد اصولگرایان پیروز انتخابات شود.