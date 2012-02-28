نماینده فیلا از کیفیت برگزاری کشتی فرنگی جام یادگار امام در قم ابراز رضایت کرد

چاگوش بردژینسکی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: از نظر من ایران از قدرت‌های بر‌تر کشتی دنیا محسوب می‌شود و در برگزاری رقابت‌های کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام در شهر قم نشان داد که این مهم برازنده ایران است.



وی با تاکید بر اینکه در طول دو روز برگزاری هشتمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی بین المللی جام یادگار امام، رقابت در سطح کیفی و کمی مطلوبی برگزار شد، بیان داشت: کشتی گیران خوبی حضور یافته بودند و شاهد مسابقاتی دیدنی بودیم.



مبارزات دیدنی بین کشتی گیران ایرانی و خارجی



نماینده فدراسیون جهانی کشتی (فیلا) در کشتی فرنگی جام یادگار امام ابراز داشت: در هر دو روز و در هر هفت وزن هشتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) مبارزات زیبا و دیدنی از کشتی گیران شرکت کننده ارائه شد.



وی با بیان اینکه در مدت دو روز برگزاری رقابت‌های جام یادگار امام (ره)، کشتی‌گیران ایرانی و تیم‌های خارجی کشتی‌های زیبا و دیدنی را ارائه دادند، عنوان داشت: کشتی فرنگی ایران از قدرت‌های بر‌تر کشتی دنیاست و این مسابقات نشان داد کشتی‌ ایران پشتوانه‌های زیادی دارد.



بردژینسکی تصریح کرد: مسابقات در سطح بالایی برگزار شد و شهر قم در حد توان میزبان خوبی برای این رقابت‌ها بود و شما می‌توانید با افزایش جوایز دلاری و برخی امکانات جانبی دیگر تعداد تیم‌های خارجی اینجام و سطح رقابت‌ها را افزایش دهید.



قهرمانی ایران بالا‌تر از میهمانان خارجی



گفتنی است: در پایان هشتمین دوره رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که سی و دومین دوره جام بین المللی فجر نیز محسوب می‌شد، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بالا‌تر از قزاقستان و آذربایجان با کسب بیشترین مدال طلا موفق به کسب عنوان نخست و مقام قهرمانی شد.



بعد از برگزاری هفت دوره موفق رقابت‌های کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم، هشتمین دوره این رقابت‌ها نیز روزهای ششم و هفتم اسفند ماه سال جاری با حضور چهره‌های مطرح داخلی و خارجی کشتی فرنگی با کیفیتی مطلوب برگزار شد و برترین‌های خود را در هر دو بخش انفرادی و تیمی شناخت.



در روز نخست از هشتمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام که سی و دومین دوره رقابت‌های بین المللی جام فجر نیز محسوب می‌شد، ابتدا کشتی گیران اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم با یکدیگر به رقابت پرداختند که هر سه نشان طلا در این اوزان به کشتی گیران کشورمان رسید.



در حالی که در روز نخست ۶۰ کشتی گیر بر روی دو تشک سالن شهید حیدریان قم با یکدیگر به رقابت پرداختند، در روز دوم نیز ۷۱ فرنگی کار در چهار وزن دوم یعنی ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم برابر یکدیگر به میدان رفتند و مسابقه دادند.