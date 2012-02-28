بازرسی و کنترل در عرضه کالاها و محصولات تشدید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین حیدر پور صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در یاسوج افزود: طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظور جلوگیری ازکم فروشی و امتناع از فروش کالاها، باهمکاری دستگاه های ذیربط اجرا می شود.

وی عنوان کرد: این طرح به عنوان کمربند ایمنی، در تنظیم بازار شب عید که تقاضا برای خرید کالاها افزایش می یابد، اجرا می شود.

حیدرپورافزود: در این راستا علاوه بر سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت بازرسی اصناف و نظارت و کنترل نامحسوس و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی ومجموعه بازرسان اصناف نیز به صورت مشترک از طریق گشتهای ویژه به بررسی تخلفات وبرخورد جدی با سودجویان خواهند پرداخت.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در خصوص قیمت کالاها سخن گفت و اظهار داشت: در طرح ویژه، بازرسی و نظارت دقیق در مورد قیمت و کیفیت کالاها براساس استانداردهای مورد توافق اتحادیه ها انجام می‌شود.

وی بیان داشت: برخلاف برخی شائبه افکنیها درمورد رکود در بازار فروش، شرایط رقابت پذیری قابل قبولی وجود دارد که این موضوع از فراوانی و مکفی بودن کالاها حکایت می کند.

حیدرپور تدوین سیاستهای پشتیبانی کننده در موضوع تنظیم بازار شب عید را از سوی دولت کارآمد ارزیابی کرد و افزود: علاوه بر مصوبات دولت، برنامه ریزیهای مدونی از سوی این وزارتخانه برای رسیدن به بازاری پر رونق و در عین حال به دور از تلاطم انجام شده است.

وی بیان داشت: با وجود مازاد تقاضای معمول در ایام پایانی سال کماکان امسال نیز رقابت برای فروش وجود دارد و برنامه ریزیهای لازم در این خصوص انجام گرفته است.

قیمت هیچ کالایی تا 15 فروردین افزایش نمی یابد

سرپرست این سازمان در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تا 15 فروردین ماه قیمت هیچ کالایی افزایش نمی‌یابد، اظهارداشت: بازرسی ویژه سازمان در دو مرحله زمانی از یکم اسفند تا12 اسفند و از 13 اسفند تا 15 فروردین ادامه دارد و با خاطیان و برهم زنندگان بازاربرخود می‌شود.

حیدر پور افزود: باوجود اینکه هم اکنون گشت مشترک صنعت، معدن وتجارت با سازمان تعزیرات حکومتی وجود دارد از 15 اسفند ماه نیز گشت مشترک این سازمان با سایر سازمانهای مرتبط از جمله دانشگاه علوم پزشکی، سازمان پایانه ها ودیگر سازمان‌های مرتبط با بازار آغاز می‌شود.

وی عنوان کرد: در صورت تخلف فروشندگان و اصناف، طبق قانون و به شدت با آنها برخورد خواهد شد.

عرضه مستقیم کالا با بیش از 600 شعبه در استان کهگیلویه و بویراحمد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برپایی نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا را گامی در راستای تثبیت قیمتها و پایین نگه داشتن آنها دانست و افزود: نمایشگاه‌های عرضه مستقیم کالا با بیش از 600 شعبه در سه شهرستان استان برگزار می‌شود.

حیدرپور اظهار داشت: کالاهای تهیه شده برای تنظیم بازار عید درسراسر استان و حتی روستاها و بخشهای استان نیز عرضه می شوند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا، فروشهای فوق العاده برخی اقلام و فروشگاههای زنجیره ای، طرح توزیع میوه و مرکبات، طرح توزیع کالاهای اساسی و همچنین طرح ویژه بازرسی و نظارت از مواردی است که در استان اجرا می شوند.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بیان داشت: امیدواریم که با این اقدامات بتوان سطح عمومی قیمتها را کنترل و تاثیرات آن را برکاهش نرخ تورم در ایام پایانی سال به خوبی نمایان کرد.

حیدرپور در پایان از اعلام آمادگی شرکتهای مواد غذایی که از کیفیت بالای تولید برخوردارند، برای حضور در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا خبر داد.