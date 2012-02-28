مردم بار دیگر دشمنان را مایوس خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، در بیانیه محمد همتیان آمده است قطب ظالم سرمایه داری به خوبی دریافته که انقلاب اسلامی ایران الهام بخش تمام حرکات آزادی خواهانه و عدالت طلبانه در سراسر جهان بوده است.

وی افزود: استکبار می‌کوشد با ظاهرسازی فریبکارانه اتهام پوچ ناکارآمدی و عقب ماندگی را متوجه سرزمین پاک ایران اسلامی کند.

مقام عالی دولت در شهرستان سمنان با اشاره به اینکه استکبار به هر ترفندی متوسل شده تا ضمن دلسرد کردن ملت غیور و حماسه ساز ایران اسلامی، بوق‌های تبلیغاتی خویش را برای فاصله انداختن مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی به کار بندد، گفت: استکبار جهانی به خوبی می‌داند که امروز ایران اسلامی به الگویی بی‌بدیل برای استکبارستیزی و نماد مردمسالاری دینی در جهان تبدیل شده است.

همتی تصریح کرد: ایران اسلامی از اول انقلاب تا کنون با برگزاری پرشور دهها انتخابات عزت و سربلندی را نصیب خود ساخته است.

وی با اشاره به انتخابات آتی، از اقشار مختلف مردم شریف و ولایتمدار ایران اسلامی به ویژه شهرستانهای سمنان و مهدیشهر دعوت کرد همانطور که با حضور پرشور در راهپیمایی 22 بهمن امسال، ناامیدی و یاس را بر همه ظالمان و دشمنان کشور مستولی کردند با حضور در پای صندوق های رای و شرکت فعال در انتخابات 12 اسفند نیز بار دیگر دشمنان و تفرقه افکنان را که قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند مایوس کنند