به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه جعفرزاده مدیر روابط عمومی هواپیمایی تابان با بیان این مطلب گفت: مجوز این پروازها توسط دفتر نظارت بر شرکت‌های هواپیمایی و امور فرودگاهها صادر شده است.

جعفرزاده افزود: با افزایش پروازها جمع پروازهای فوق‌العاده و پروازهای برنامه‌ای این شرکت روزانه 24 لگ پرواز که طی آن 4 هزار مسافر جابجا خواهند شد.



وی با اعلام اینکه این پروازها از 25 اسفندماه آغاز و تا 15 فروردین ماه ادامه خواهد داشت، در پاسخ به چگونگی ایمنی پروازها به عنوان یکی از دغدغه‌های مسافران گفت: مهندسی تعمیرات به عنوان یکی از مهمترین ارکان تضمین ایمنی و بی‌خطری پروازها در شرکت‌های هواپیمایی به شمار می‌رود.



وی اذعان داشت: معاونت مهندسی تعمیرات با داشتن متخصصین مدیریت کنترل تولید که عهده دار وضعیت شناسنامه هواپیما و قطعات هواپیماست، نظارت فنی و تخصص خود را باحساسیت تمام برهواپیماهای فعال شرکت‌ها اعمال می‌کنند.



مدیر روابط عمومی هواپیمایی تابان افزود: هواپیماها دارای سه عمر تقویمی، ساعتی، سایکلی(نشست و برخواست) هستند که براساس کتاب هواپیما و از نظر کارخانه سازنده هواپیما هر کدام زودتر برسد تا انجام تعمیرات مربوطه(تعمیرات اساسی) هواپیما اجازه پرواز نخواهد داشت و ایمنی پروازها را تضمین خواهند کرد.



جعفرزاده با تاکید براینکه شناسنامه کلیه قطعات سوار شده به هواپیما از طرف واحد کنترل تعمیرات چه به صورت نرم افزاری و چه سخت افزاری تحت نظارت این واحد است، گفت: چک‌های هواپیما براساس دستورالعمل‌های تعین شده انجام که بعضی چک‌ها با تعریفA1;A2;A3 و بعضی با تعریف ساعت پرواز صورت می‌گیرد.



وی با تاکید براینکه حمل و نقل هوایی در جهان یکی از مطمئن‌ترین و کم حادثه‌ترین بخش حمل و نقل بشمار می‌رود،گفت: در صورت بروز مشکل در یکی از دستگاه‌های ناوبری آن طور که پیشکسوتان مهندسی تعمیرات ارائه کرده‌اند، برای هر سیستم در هواپیما یک بکاپ(جایگزین یا سیستم پشتیبانی تعبیه شده، به عنوان مثال در یک هواپیما سیستم‌های هیدرولیکی، الکتریکی، نئوماتیکی و منوآلی(دستی) بکار رفته که در صورت از کار افتادن یکی از آنها دستگاه جایگزین بلافاصله به کار گرفته می‌شود.

جعفرزاده تنصریح کرد: به تعبیری در سیستم هواپیمایی هیچ‌گونه ریسک پذیری جایگاهی نداشته و صرفاً پروازها با صد درصد ایمنی انجام می‌شود و از آنجایی که شرکت‌های هواپیمایی توسط سازمان جهانی ایکائو و بصورت دوره‌ای مورد بازرسی قرار می‌گیرد قابلیت هواپیماها و سیستم‌های مربوطه تضمین شده است لذا مسافران عزیز با اطمینان سفر کنند.

